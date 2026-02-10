Irlanda a făcut un pas istoric în sprijinul artiștilor, lansând primul program permanent de venit minim garantat pentru artiști, oferind 325 de euro pe săptămână unui număr de 2.000 de creatori. Inițiativa urmărește să reducă instabilitatea financiară în sectorul cultural și să încurajeze dezvoltarea proiectelor artistice.

Programul a debutat inițial ca proiect-pilot în 2022, ca răspuns la dificultățile financiare generate de pandemia de COVID-19. Studiile realizate pe participanți au arătat că plata regulată a venitului minim a redus semnificativ stresul financiar, anxietatea și nevoia de a lucra în domenii fără legătură cu arta.

Potrivit ministrului Culturii, Patrick O’Donovan, Irlanda devine prima țară din lume care implementează permanent un astfel de sistem.

„Va diferenţia Irlanda de alte ţări în ceea ce priveşte modul în care noi preţuim cultura şi creativitatea” a declarat ministrul O’Donovan. „Acesta este un gigantic pas înainte pe care alte ţări nu îl fac”.

Beneficiarii vor fi selectați aleatoriu și vor primi plățile timp de trei ani, după care următorul ciclu va fi deschis altor artiști. Ministrul O’Donovan a precizat că intenționează să extindă gradual numărul artiștilor sprijiniți. Interesul pentru program a fost uriaș: peste 8.000 de artiști au aplicat pentru cele 2.000 de locuri disponibile.

Analiza cost-beneficiu realizată de guvern a arătat că programul nu doar că sprijină artiștii, dar aduce și beneficii economice prin creșterea veniturilor din activități culturale și reducerea dependenței acestora de alte forme de ajutor social. Costul net al proiectului-pilot a fost de 72 de milioane de euro, dar rezultatele demonstrează că investiția s-a recuperat prin stimularea creativității și productivității.

Peter Power, compozitor și designer, membru al National Campaign for the Arts, a afirmat: