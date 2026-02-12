Clienții Sparkasse care utilizează aplicația S-ID-Check pentru confirmarea plăților online trebuie să știe că banca a decis eliminarea definitivă a acesteia.

Retragerea se face etapizat. Începând cu ianuarie 2026, cardurile noi nu mai pot fi înregistrate în aplicație. Utilizatorii existenți o vor putea folosi doar temporar, până la dezactivarea completă programată pentru sfârșitul anului 2026.

Instituția financiară motivează schimbarea prin necesitatea modernizării mecanismelor de securitate, într-un context în care fraudele digitale, atacurile de tip phishing și tentativele de compromitere a conturilor sunt în creștere.

S-ID-Check a fost, ani la rând, instrumentul standard pentru autorizarea tranzacțiilor online cu cardul. Însă evoluția tehnologiilor de plată și noile cerințe de securitate au făcut ca aplicația să fie considerată depășită.

Banca susține că noile soluții oferă:

-un nivel mai ridicat de protecție împotriva fraudelor,

-o integrare mai bună cu sistemele internaționale de plată,

-o experiență simplificată pentru utilizatori.

În special, autentificarea multi-factor și confirmarea prin notificări push devin standardul dominant în ecosistemul bancar digital.

În locul aplicației eliminate, Sparkasse introduce autentificarea 3D-Secure, utilizată la nivel global, în combinație cu aplicația S-pushTAN.

Noul sistem:

-este compatibil cu Mastercard Identity Check și Visa Secure,

-permite confirmarea rapidă a tranzacțiilor prin notificări pe telefon,

-poate fi activat direct din contul de online banking.

Procedura de configurare diferă în funcție de metoda TAN utilizată anterior. Clienții care folosesc ChipTAN pot păstra această soluție pentru operațiuni precum transferurile bancare, însă plățile online cu cardul vor necesita noul sistem.

Unul dintre avantajele majore anunțate este reducerea numărului de aplicații separate necesare pentru autentificare.

Pe lângă schimbările privind autorizarea plăților, Sparkasse a confirmat că va închide serviciul S-Trust la finalul lunii martie 2026, inclusiv managerul de parole integrat, potrivit Merkur.

După această dată:

-datele salvate nu vor mai putea fi accesate,

-parolele și documentele nesalvate vor fi pierdute definitiv.

Clienții sunt sfătuiți să exporte din timp informațiile stocate, pentru a evita pierderi de date sau blocaje de acces.

Sparkasse avertizează că tranziția la noile sisteme de securitate nu este opțională.

Clienții care nu finalizează procesul până la sfârșitul anului 2026 riscă ca, din 2027:

-să nu mai poată confirma plățile online,

-tranzacțiile cu cardul să fie respinse,

-accesul la anumite funcții digitale să fie limitat.

Banca subliniază că actualizarea aplicațiilor și activarea 3D-Secure trebuie realizate din timp, pentru a evita situații în care plățile urgente nu mai pot fi autorizate.

Pentru a preveni problemele utilizatorii trebuie să:

– verifice metoda TAN utilizate

– instalaleze aplicația S-pushTAN

– activeze 3D-Secure din online banking

– exporte datelele din S-Trust înainte de martie 2026

Sparkasse a publicat ghiduri pas cu pas pentru toate scenariile de migrare.

Schimbările anunțate de Sparkasse reflectă o tendință mai largă în sectorul bancar european. Instituțiile financiare renunță treptat la aplicații vechi și migrează către:

autentificare biometrică,

notificări push,

standarde globale 3D-Secure,

soluții integrate în aplicațiile bancare principale.

Scopul este dublu: creșterea securității și simplificarea experienței utilizatorilor.