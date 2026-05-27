Se transformă și plățile online. Cum vor achita românii care își țin banii pe card: Acesta este viitorul!

Plățile globale traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate transformări din ultimii ani, pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale, al extinderii tranzacțiilor în timp real și al noilor sisteme de securitate digitală. Executivi din companii financiare, platforme de credit și rețele internaționale susțin că infrastructura financiară este reconstruită în jurul vitezei, încrederii și automatizării inteligente, iar plățile devin tot mai integrate în ecosistemele digitale moderne.

„Dacă sunt pe telefon și vreau să cumpăr ceva, iar butonul meu preferat de plată nu este disponibil, renunț”, a declarat Michele Herron, descriind noile așteptări ale consumatorilor moderni.

Noile tendințe arată că plățile nu mai înseamnă doar transfer rapid de bani, ci și experiențe digitale integrate, protecție avansată împotriva fraudelor și sisteme capabile să ia decizii automate în timp real. În paralel, platformele de credit și comercianții sunt forțați să modernizeze infrastructura pentru a răspunde cerințelor consumatorilor.

Potrivit analizelor și declarațiilor publicate în rapoartele Pymnts Intelligence, tehnologiile bazate pe inteligență artificială încep să se apropie direct de momentul tranzacției, iar comercianții și instituțiile financiare încearcă să transforme aceste instrumente într-un avantaj competitiv concret.

Experții din industria financiară susțin că inteligența artificială nu mai este doar un instrument de recomandare, ci începe să devină un actor activ în procesul comercial și în ecosistemul plăților digitale.

În raportul „Schimbarea inteligentă a cheltuielilor: Cum se pot pregăti platformele de carduri pentru comerțul agentic”, analiștii explică faptul că asistenții AI evoluează rapid spre rolul de agenți autonomi de cumpărături.

„Pe măsură ce asistenții AI evoluează de la simpli consilieri la agenți de cumpărare, stratul de plăți devine punctul în care intenția este transformată în acțiune”, spun analiștii.

Specialiștii arată că viitorul comerțului digital presupune existența unor asistenți inteligenți care vor putea nu doar să recomande produse, ci și să finalizeze achiziții fără intervenție umană directă.

Compania Visa consideră că infrastructura actuală a plăților trebuie regândită pentru a permite acest tip de comerț automatizat. Reprezentanții companiei afirmă că actualele sisteme de plată sunt construite încă în jurul ideii că o persoană introduce manual datele cardului, codurile de securitate și confirmările de autentificare.

Oficialii Visa susțin că diferența dintre așteptările consumatorilor și infrastructura existentă începe să devină tot mai evidentă în zona plăților digitale.

Consumatorii se așteaptă deja ca experiențele comerciale să fie aproape invizibile, rapide și complet integrate în aplicațiile pe care le folosesc zilnic. Platformele sociale și serviciile de streaming învață constant preferințele utilizatorilor, iar aceeași logică începe să fie cerută și în comerțul digital.

Michele Herron, vicepreședinte senior și director al serviciilor cu valoare adăugată pentru America de Nord din cadrul Visa, a explicat că industria se află abia la începutul acestei transformări.

„Suntem abia la marginea prăpastiei”, a declarat Michele Herron, referindu-se la dezvoltarea comerțului agentic bazat pe inteligență artificială.

Executivul companiei a explicat că în următorii trei ani ar putea apărea asistenți personali capabili să participe direct în procese comerciale, inclusiv prin reordonarea automată a produselor pentru casă, rezervarea călătoriilor sau compararea serviciilor pe bază de abonament.

Reprezentanții Visa susțin că una dintre soluțiile-cheie pentru viitorul plăților este tokenizarea, tehnologie care permite ascunderea datelor sensibile ale cardului și autorizarea tranzacțiilor într-un mod securizat.

„Tokenizarea este viitorul comerțului agentic”, a afirmat Michele Herron.

Potrivit companiei, sistemele bazate pe tokenuri inteligente ar putea permite asistenților AI să finalizeze tranzacții fără expunerea datelor reale ale cardului, folosind limite prestabilite, reguli de autentificare și preferințele financiare ale utilizatorului.

Executivii din industrie susțin că plățile instantanee nu mai sunt percepute doar ca o metodă rapidă de transfer, ci ca un instrument important pentru gestionarea fluxului financiar al consumatorilor și companiilor.

În raportul „Dincolo de viteză: Valoarea strategică a plăților în timp real”, analiștii subliniază că beneficiile tranzacțiilor instant depășesc componenta de rapiditate.

„Plățile în timp real nu mai înseamnă doar transferul mai rapid al banilor. Pe măsură ce adopția accelerează, companiile descoperă că plățile instant oferă ceva mult mai puternic: experiențe mai bune pentru clienți, un control mai strict al numerarului și o mai mare certitudine pentru fiecare tranzacție.”

Totodată, rețeaua RTP înregistrează volume record de tranzacții, ceea ce reflectă o schimbare majoră în comportamentul consumatorilor.

„Volumele record de tranzacții din rețeaua RTP reflectă mai mult decât creșterea adopției; ele semnalează o schimbare în modul în care consumatorii folosesc plățile instant în viața financiară de zi cu zi. Acestea devin instrumente pentru administrarea fluxului de numerar, permițând consumatorilor să mute bani exact în momentele în care au nevoie. Pe măsură ce gospodăriile se confruntă cu bugete mai restrictive și rutine financiare mai complexe, această schimbare redefinește rolul plăților instant în ecosistemul mai larg al plăților”, spun aceștia.

Specialiștii afirmă că această transformare obligă băncile și comercianții să investească în infrastructuri capabile să proceseze date și tranzacții în timp real.

Creșterea volumului de plăți digitale și dezvoltarea inteligenței artificiale au dus și la apariția unor metode de fraudă mult mai complexe, avertizează experții din domeniul financiar.

În raportul „Protejarea membrilor: Cum răspund cooperativele de credit unui nou peisaj al fraudelor”, oficialii din industrie susțin că reacția instituțiilor financiare în fața fraudelor poate afecta direct încrederea clienților.

„Modul în care o cooperativă de credit răspunde la fraudă poate influența semnificativ loialitatea pe termen lung a membrilor. Răspunsurile lente sau neclare pot eroda încrederea exact în momentul în care membrii sunt cei mai vulnerabili. O notificare întârziată, un proces complicat de contestare sau o comunicare inconsistentă pot transforma un eveniment negativ într-o problemă reputațională de durată”.

Karen Postma, vicepreședinte senior pentru soluții de risc în cadrul companiei Velera, avertizează că fraudele coordonate și înșelătoriile sofisticate obligă instituțiile financiare să adopte modele defensive mult mai avansate.

„Natura fraudei se schimbă rapid, iar cooperativele de credit se confruntă cu un peisaj al amenințărilor definit de atacuri coordonate, fraude în care consumatorii sunt implicați și escrocherii tot mai sofisticate. Protejarea membrilor necesită acum depășirea controalelor fragmentate și trecerea la o apărare dinamică, pe mai multe niveluri, care unifică datele din fiecare punct de contact”, a declarat Karen Postma.

Și compania WEX susține că sistemele tradiționale de prevenire a fraudelor nu mai pot ține pasul cu viteza noilor plăți instant și a infrastructurilor bazate pe API-uri.

„Epoca prevenirii reactive a fraudelor s-a încheiat. Modelele vechi pur și simplu nu mai pot ține pasul cu viteza plăților instant și a API-urilor. Ne îndreptăm spre un viitor în care securitatea nu mai este o idee secundară, ci o componentă centrală a designului plăților, eliminând practic riscul de fraudă din tranzacție înainte ca aceasta să înceapă”, a declarat Eric Frankovic, președinte al diviziei de plăți corporate din cadrul WEX.

Schimbările accelerate din domeniul financiar afectează și infrastructura platformelor de credit, unde viteza și personalizarea devin cerințe standard.

În analiza „Resetarea creditului: Cum înlocuiesc platformele unificate infrastructura tradițională de creditare”, experții susțin că instituțiile financiare nu mai pot livra servicii moderne pe sisteme construite pentru o altă generație tehnologică.

„Creditul intră într-o nouă etapă în care flexibilitatea, viteza și precizia nu mai reprezintă diferențiatori, ci așteptări. Emitenții nu pot oferi rate în timp real, limite dinamice sau opțiuni personalizate de rambursare pe infrastructuri construite pentru o altă eră. Instituțiile care vor conduce următoarea etapă de creștere a creditării sunt cele care își modernizează infrastructura la nivelul registrelor contabile și unifică emiterea și procesarea creditului într-o singură arhitectură configurabilă”.

Totodată, specialiștii din industrie afirmă că accesul mai dificil la credit și presiunea reglementărilor asupra veniturilor generate de cardurile de debit împing piața spre noi modele de credit garantat.

„Pe măsură ce accesul la credit devine mai restrictiv pentru mulți consumatori, iar veniturile generate de cardurile de debit sunt supuse unei presiuni constante din partea reglementărilor, creditul garantat se află la intersecția dintre incluziunea financiară și strategia comercială. Următorul capitol va fi definit de cât de inteligent sunt proiectate mecanismele sale. Modelele emergente care modernizează finanțarea și administrarea creditului garantat încep să elimine aceste bariere și deschid drumul către o adopție mai largă”.

Principalele transformări care redefinesc plățile digitale în 2026: