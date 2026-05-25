Raiffeisen Bank România introduce o funcție nouă în Smart Mobile. Gestionarea abonamentelor digitale a devenit o provocare pentru tot mai mulți români. Serviciile de streaming, aplicațiile de productivitate, platformele de gaming, soluțiile cloud sau instrumentele AI generează lunar zeci de plăți automate care, de multe ori, trec neobservate. Pentru a oferi mai mult control asupra acestor cheltuieli, Raiffeisen Bank România a lansat în aplicația Smart Mobile o nouă funcționalitate dedicată administrării plăților recurente și a cardurilor salvate la comercianți.

Noua opțiune, disponibilă pentru cardurile Visa, permite utilizatorilor să vadă într-un singur loc toate abonamentele active și plățile automate asociate cardului. Clienții pot identifica rapid serviciile pe care le folosesc, dar și abonamentele uitate sau neutilizate, având posibilitatea să le oprească sau să le blocheze direct din aplicație, fără apeluri suplimentare sau proceduri complicate.

„Prin această inițiativă, Smart Mobile devine din ce în ce mai mult un instrument activ de gestionare a banilor, în deplină concordanță cu strategia Raiffeisen Bank de a-i ajuta pe clienți să își administreze mai bine finanțele și să facă banii să lucreze în favoarea lor.” – Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România

Funcționalitatea „Administrează plățile recurente” este disponibilă în meniul „Mai multe” din Smart Mobile și reprezintă un nou pas în direcția digitalizării serviciilor bancare. În ultimii ani, aplicațiile de mobile banking au evoluat din simple platforme pentru verificarea soldului în adevărate centre de control financiar personal.

Potrivit reprezentanților băncii, scopul noii funcții este creșterea transparenței și a controlului asupra cheltuielilor lunare. În contextul în care utilizatorii au tot mai multe servicii active simultan, vizibilitatea asupra plăților recurente devine esențială pentru gestionarea eficientă a bugetului.

Specialiștii în educație financiară atrag atenția că micile cheltuieli automate pot avea un impact semnificativ pe termen lung. Un abonament de câteva zeci de lei poate părea nesemnificativ individual, însă mai multe servicii active simultan pot însemna sute de lei cheltuiți lunar fără o monitorizare atentă.

Noua funcționalitate oferă câteva avantaje importante pentru utilizatorii aplicației Smart Mobile:

vizualizarea tuturor abonamentelor active asociate cardului;

identificarea comercianților unde cardul este salvat pentru plăți automate;

posibilitatea de a bloca rapid anumite plăți recurente;

control mai bun asupra cheltuielilor lunare;

reducerea riscului de plăți neautorizate sau uitate.

În plus, utilizatorii pot lua decizii financiare mai eficiente atunci când au o imagine clară asupra costurilor recurente care le afectează bugetul în fiecare lună.

Lansarea acestei funcții reflectă o tendință tot mai puternică în sectorul bancar: transformarea aplicațiilor mobile în platforme complete de management financiar. Clienții nu mai caută doar servicii bancare rapide, ci și instrumente care să îi ajute să economisească, să urmărească cheltuielile și să își optimizeze bugetul personal.

Aplicația Smart Mobile include deja funcții precum transferuri rapide prin număr de telefon, acces la istoricul tranzacțiilor, monitorizarea cheltuielilor și oferte personalizate. Prin integrarea administrării plăților recurente, banca extinde zona de control financiar direct în aplicație.

În ultimii ani, economia bazată pe abonamente s-a extins accelerat. Utilizatorii plătesc lunar pentru entertainment, stocare online, muzică, software, aplicații mobile sau servicii premium de inteligență artificială. Deși fiecare cost individual poate părea redus, cumularea lor poate genera presiune asupra bugetului personal.

Experții financiari recomandă verificarea periodică a plăților recurente și eliminarea serviciilor care nu mai sunt utilizate. În multe cazuri, utilizatorii continuă să plătească luni sau chiar ani pentru platforme pe care nu le mai folosesc activ.

Prin noua funcționalitate introdusă în Smart Mobile, Raiffeisen Bank România încearcă să răspundă exact acestei nevoi: mai mult control, mai multă transparență și o administrare mai eficientă a banilor direct din aplicația de mobile banking.