Potrivit ministrului Irineu Darău, rolul ghidului de turism nu mai înseamnă doar coordonarea unui grup de turiști, ci presupune explicarea obiectivelor, oferirea de context și crearea unor experiențe care influențează percepția turiștilor asupra României.

Noile norme au fost puse în transparență publică și includ mai multe modificări importante pentru profesia de ghid de turism. Una dintre cele mai importante schimbări este eliminarea legitimațiilor pe carton utilizate încă din 2001. Acestea vor fi înlocuite cu carduri moderne dotate cu cod QR, considerate mai sigure, mai ușor de verificat și adaptate procesului de digitalizare a administrației.

Ministerul schimbă și denumirile unor categorii profesionale pentru a elimina confuziile existente până acum. Astfel, titulatura de „ghid local” va deveni „ghid intern”, iar cea de „ghid național” va fi înlocuită cu „ghid internațional”.

„Ghidul de turism nu mai este doar persoana care „conduce un grup”. Este omul care explică, oferă context, creează experiențe și contribuie direct la imaginea despre România cu care un turist pleacă acasă. De aceea, am pus în transparență publică noile norme pentru această profesie. Ce schimbăm concret: Renunțăm la legitimațiile pe carton folosite încă din 2001 și introducem carduri moderne cu cod QR – mai sigure, mai ușor de verificat și adaptate unei administrații digitale”, a transmis Darău.

O altă modificare importantă vizează cetățenii din afara Uniunii Europene care au drept de muncă în România. Aceștia vor putea profesa legal ca ghizi de turism, după ce până acum legislația le bloca accesul în profesie chiar și în situațiile în care finalizaseră cursurile de calificare.

Ministrul a anunțat și actualizarea sistemului de sancțiuni aplicabile în domeniu. Potrivit acestuia, regulile privind amenzile au rămas aproape neschimbate din 2001, perioadă în care sancțiunile erau exprimate încă în milioane de lei vechi.

Irineu Darău consideră că turismul de calitate depinde de existența unor oameni bine pregătiți și de reguli adaptate realităților actuale. Conform datelor prezentate de minister, în România există în prezent aproape 9.000 de ghizi de turism activi, iar peste 400 dintre aceștia au fost atestați doar în acest an. Oficialul susține că domeniul este într-o perioadă de creștere și are nevoie de mai multă profesionalizare, digitalizare și claritate legislativă.