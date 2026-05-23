Guvernul României a aprobat, prin hotărâre, indicatorii tehnico-economici necesari pentru modernizarea și consolidarea clădirii care adăpostește Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, aflată pe Calea Victoriei nr. 152 din București.

Valoarea totală a investiției se ridică la 218,5 milioane de lei (aproximativ 44 de milioane de euro), din care o parte semnificativă este destinată lucrărilor de construcții și montaj, estimate la circa 32 de milioane de euro. Finanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat, prin fondurile alocate ministerului, cu posibilitatea completării prin programe dedicate consolidării clădirilor cu risc seismic.

Proiectul vine după o perioadă îndelungată în care imobilul a fost lăsat să se degradeze, ajungând într-o stare avansată de uzură. Lucrările vor viza atât consolidarea structurală a clădirii, cât și reabilitarea și refuncționalizarea acesteia, cu obiectivul de a crește siguranța și eficiența energetică a imobilului.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 18 luni, perioadă în care clădirea va fi supusă unor intervenții complexe de restaurare și modernizare, menite să asigure condiții adecvate de funcționare pentru activitatea administrativă.

Actualul sediu al instituției, cunoscut sub denumirea de „Palatul Monopolurilor Statului”, este unul dintre reperele arhitecturale ale Bucureștiului interbelic. Clădirea a fost construită în perioada 1934–1941, după planurile arhitectului Duiliu Marcu, fiind concepută ca un ansamblu administrativ de amploare pentru epoca respectivă.

Imobilul este clasat ca monument istoric de importanță națională și face parte din patrimoniul cultural al Capitalei, având o valoare arhitecturală și urbanistică semnificativă.

Construcția are o structură complexă, alcătuită din șase tronsoane dispuse în formă de U. Primele trei tronsoane definesc frontul clădirii către Calea Victoriei, una dintre cele mai importante artere ale orașului. Tronsoanele unu și doi includ subsol, parter, mezanin și cinci etaje, reflectând concepția arhitecturală specifică perioadei interbelice.

Documentația tehnică a proiectului de reabilitare prevede, printre altele, îmbunătățirea accesibilității și modernizarea infrastructurii interioare, cu intervenții care să respecte în același timp coerența vizuală și valoarea istorică a clădirii. Amenajările exterioare sunt concepute astfel încât să păstreze caracterul original al monumentului, integrându-l în mod armonios în peisajul urban actual.