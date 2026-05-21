Anul 2026 marchează lansarea unuia dintre cele mai importante programe de finanțare pentru mediul de afaceri românesc. Programul SME Eco-Tech, susținut din fonduri elvețiene, oferă IMM-urilor acces la un buget total de aproximativ 288 milioane lei pentru investiții în tehnologii verzi, eficiență energetică și digitalizare industrială.

Schema este coordonată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și face parte din mecanismele de cooperare financiară dintre România și Confederația Elvețiană, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român (PCER 2).

Depunerea proiectelor se va realiza exclusiv online, prin platforma dedicată sme-ecotech.gov.ro, în următoarele condiții:

Deschidere înscrieri: 26 mai 2026, ora 10:00

Închidere sesiune: 24 iunie 2026, ora 20:00

Regim alocare fonduri: „primul venit, primul servit"

Posibilitate prelungire: până la epuizarea bugetului

Acest mecanism favorizează companiile care își pregătesc rapid documentația și depun proiectele în primele zile ale sesiunii.

Programul introduce un model de finanțare mixt, conceput pentru a crește impactul investițiilor în economie:

grant nerambursabil: până la 40% din valoarea proiectului (maximum 267.240 lei);

credit bancar: minimum 60% din investiție, obținut prin bănci partenere.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei, ceea ce indică o orientare către investiții semnificative în modernizarea capacităților de producție.

Finanțarea prin credit este asigurată prin cinci instituții bancare majore din România:

Banca Transilvania

BRD Groupe Société Générale

CEC Bank

UniCredit Bank

ProCredit Bank

Dobânda estimată pentru creditele aferente este ROBOR 6M + până la 3,5%, la care se pot adăuga comisioane bancare specifice.

SME Eco-Tech este orientat exclusiv către IMM-uri din industria prelucrătoare, inclusiv:

industria alimentară

textile și confecții

metalurgie și prelucrări mecanice

industria chimică și farmaceutică

producție echipamente electrice și electronice

industria mobilei și alte sectoare productive

Categorie de investiții eligibile Descriere / Exemple Echipamente de energie regenerabilă Panouri fotovoltaice, turbine eoliene, pompe de căldură Tehnologii de reciclare și management al deșeurilor Sisteme de colectare, sortare, reutilizare și procesare a deșeurilor Sisteme digitale de monitorizare energetică Soluții de monitorizare a consumului de energie și resurse în timp real Software și digitalizare Software de business, echipamente IT, digitalizarea proceselor interne, semnătură electronică Modernizarea liniilor de producție Echipamente și utilaje pentru creșterea eficienței și productivității industriale

O cerință esențială este ca minimum 40% din cheltuieli să fie direcționate către componente verzi sau digitale.

Pentru a accesa finanțarea, companiile trebuie să îndeplinească simultan mai multe criterii:

să fie IMM-uri cu capital privat 100%;

să fie înregistrate cel târziu la 31 decembrie 2021;

să nu aibă datorii la bugetul de stat;

să activeze în sectorul industriei prelucrătoare.

Un aspect important: microîntreprinderile (sub 10 angajați) nu sunt eligibile în cadrul acestui program.

Firmele acceptate în program trebuie să:

creeze cel puțin un loc de muncă nou cu normă întreagă și durată nedeterminată;

mențină activitatea și nivelul de personal până la 31 mai 2029.

La nivel național, autoritățile estimează:

minimum 800 de companii finanțate;

cel puțin 800 de locuri de muncă noi;

investiții totale de aproximativ 100 milioane CHF.

Pentru anul 2026, bugetul de stat alocă Ministerului Economiei credite de angajament și bugetare de aproximativ 200 milioane lei pentru implementarea programului.

Procedura oficială a fost stabilită prin acte normative publice, inclusiv Ordinul nr. 1.392/2025, ulterior actualizat prin reglementări din 2026.

Din perspectivă economică, schema de finanțare are trei obiective majore:

accelerarea tranziției energetice în industrie creșterea gradului de digitalizare în IMM-uri stimularea investițiilor productive cu impact pe termen lung

Prin combinarea granturilor cu finanțarea bancară, programul urmărește să multiplice efectul fondurilor publice și să atragă capital privat în modernizarea economiei reale.