Primăria Capitalei a anunțat duminică începerea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de tramvai pe unul dintre coridoarele importante din nordul Bucureștiului. Proiectul vizează modernizarea liniilor de pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei și Lizeanu.

Autoritățile au transmis că șantierul va fi deschis imediat după predarea amplasamentului către constructor.

„Începem lucrările la şina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Şos. Petricani – Bd. Lacul Tei – Lizeanu. Vorbim despre alţi aproape 6 km de şină care intră în reabilitare. Mâine predăm amplasamentul către constructor, iar în cursul săptămânii va fi organizat şantierul”, a transmis Primăria Capitalei pe Facebook.

Potrivit reprezentanților municipalității, lucrările nu ar trebui să afecteze circulația rutieră în zonă. Poliția Locală va avea rolul de a preveni blocarea benzilor de circulație de către mașini parcate neregulamentar.

„Traficul rutier nu va fi afectat, pentru că Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va avea grijă să nu mai existe maşini parcate pe carosabil, pe trotuare, pe şina de tramvai”, au precizat reprezentanții PMB.

În perioada lucrărilor, ar putea apărea schimbări în circulația unor mijloace de transport public. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI) va stabili rutele alternative.

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI urmează să facă unele modificări de circulaţie ale mijloacelor de transport în comun. Revenim cu informaţii privind autobuzele introduse şi rutele acestora”, a anunțat primăria.

Primăria Capitalei a anunțat că, începând cu 20 martie, vor fi deschise noi șantiere pentru modernizarea altor tronsoane de tramvai din București.