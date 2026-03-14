Codul Rutier se schimbă și aduce reguli noi pentru șoferi și pentru plata amenzilor. În curând, amenzile de circulație vor putea fi plătite imediat prin scanarea unui cod QR dat de polițist. Aceasta este doar una dintre noutățile autorităților.

Șoferii care circulă pe benzile de autobuz sau pe liniile de tramvai vor putea primi amendă chiar dacă nu sunt prinși pe loc. Sancțiunile vor fi date pe baza imaginilor de la camerele de supraveghere de pe mijloacele de transport în comun. Alte propuneri includ măsurarea vitezei medii și interzicerea accesului pe autostradă pentru șoferii cu permis de conducere categoria B1.

Scopul acestor schimbări este să reducă accidentele și să-i facă pe șoferi să respecte legea. După opt ani în care plata amenzilor direct la polițist a fost interzisă, autoritățile vor să reintroducă ideea, dar într-un mod modern: polițistul generează un cod QR, șoferul îl scanează cu telefonul și poate plăti amenda online, cu cardul. Nu mai este vorba de bani cash, ci de un proces digitalizat.

„Amenzile vor putea fi achitate într-un cont unic național, iar procesele verbale vor putea fi emise și gestionate electronic, cu serie unică și posibilitatea de a include coduri QR. Plata prin codul QR va funcționa foarte simplu. Procesul verbal va putea include un asemenea cod, iar prin scanarea lui cu telefonul se vor prelua automat datele necesare plății, și anume suma, seria procesului verbal și contul unic. Astfel, amenda va putea fi plătită imediat, online, inclusiv de pe telefon, fără completarea manuală a datelor și fără căutarea contului instituției care a aplicat sancțiunea”, a explicat un ofițer al Direcției Rutiere.

Autoritățile propun mai multe schimbări în Codul Rutier. În marile orașe, benzile pentru transportul în comun sunt adesea blocate de șoferii care vor să câștige timp. Chestorul Bogdan Despescu, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a spus că abaterile surprinse de camerele de pe autobuze și tramvaie vor fi folosite pentru a sancționa șoferii care circulă ilegal pe aceste benzi.

Fiecare mijloc de transport în comun are camere care înregistrează încălcările, iar imaginile vor fi folosite pentru aplicarea amenzilor.

„Vom include abaterile sesizate cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele instalate pe autovehiculele de transport persoane, strict în legătură cu faptele ce privesc circulația pe benzile respective”, a punctat Despescu.

MAI propune, de asemenea, să se măsoare viteza medie și să se interzică accesul pe autostrăzi și drumuri expres șoferilor cu permis categoria B1. În prezent, legea permite tuturor vehiculelor care merg peste 50 km/h să circule pe aceste șosele rapide. Proiectul de lege ar urma să fie aplicat în perioada următoare.

Categoria B1 este destinată celor care doresc să conducă vehicule motorizate ușoare, dar mai stabile și mai sigure decât scuterele sau motocicletele. Este vorba despre quadricicluri grele – vehicule cu patru roți, asemănătoare unor microcar-uri moderne.

Acestea au o masă proprie de până la 400 kg pentru transport persoane și până la 550 kg pentru transport marfă, iar motorul lor nu poate depăși 15 kW (aproximativ 20 CP). În România și în Uniunea Europeană, categoria B1 permite conducerea acestor vehicule începând cu vârstă de 16 ani.