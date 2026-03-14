România traversează o perioadă economică dificilă, iar sancțiunile internaționale impuse Rusiei după începerea războiului din Ucraina par să aibă efecte directe asupra pieței interne. Într-un interviu recent pentru agenția TASS, Vladimir Lipaev, ambasadorul Federației Ruse în România, a comentat asupra principalelor dificultăți economice cu care se confruntă țara.

„Economia românească nu merge bine în prezent. Desigur, acest lucru este direct legat de politica de sancțiuni a UE”, a declarat Lipaev într-un interviu acordat agenției rusești TASS.

Potrivit lui Lipaev, România a fost nevoită să achiziționeze hidrocarburi de la furnizori alternativi, la prețuri mai ridicate decât cele anterioare, ceea ce a generat o creștere semnificativă a costurilor pentru energie și îngrășăminte. Această situație a perturbat lanțurile logistice și comerciale, afectând atât producția agricolă, cât și sectorul industrial.

Potrivit acestuia, inflația din România este de aproximativ trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, ceea ce creează presiuni semnificative asupra puterii de cumpărare a populației și asupra costurilor de producție.

În același timp, creșterea Produsului Intern Brut este extrem de redusă, sub 1%, indicând o expansiune economică lentă și limitată. Datoria publică a depășit 60% din PIB, ceea ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung.

În plus, exporturile de bunuri sunt mult mai mici decât importurile, generând un dezechilibru comercial care afectează balanța externă și capacitatea României de a-și finanța importurile.

Aceste cifre, conform ambasadorului, reflectă o presiune constantă asupra economiei, influențată atât de factorii externi, cum ar fi sancțiunile internaționale, cât și de deciziile interne privind politica fiscală și cheltuielile guvernamentale.

Lipaev a atras atenția că, deși nu este rolul Rusiei să judece politicile interne, există opinii conform cărora creșterea cheltuielilor guvernamentale în mai mulți ani, inclusiv în contextul alegerilor din 2024, a contribuit la deficite bugetare. Aceasta ar putea fi una dintre cauzele principale ale dificultăților economice persistente.