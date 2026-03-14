Facturile la telefonie mobilă ar putea fi calculate după o regulă unică. Proiectul legislativ a fost depus la Senat la data de 4 martie 2026 și propune modificarea Ordonanței de urgență privind comunicațiile electronice.

Scopul este introducerea unei reguli unitare privind modul în care operatorii de telecomunicații convertesc în lei tarifele exprimate în euro sau în alte monede. Inițiativa apare într-un context în care furnizorii aplică metode diferite de conversie valutară atunci când emit facturi către utilizatorii finali, deși plata serviciilor se face în lei.

În prezent, în lipsa unei reglementări explicite, fiecare operator stabilește independent cursul de schimb utilizat la facturare. Această situație poate genera diferențe semnificative între sumele plătite de consumatori pentru servicii similare.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, unele companii utilizează cursuri de vânzare ale unor bănci comerciale, în timp ce altele aplică media unor cursuri bancare sau formule stabilite contractual. Există însă și operatori care folosesc deja cursul oficial publicat de banca centrală.

„Astfel, Vodafone România precizează în Termenii și Condițiile publice că „valoarea facturii în lei se calculează utilizând cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank pentru persoane fizice, în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii”; Orange România aplică, potrivit clauzelor contractuale actuale, „cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii” sau, pentru contractele încheiate anterior datei de 1 septembrie 2022, „media cursurilor de vânzare ale WG, BRD și Banca Transilvania”; Telekom România Mobile utilizează „cursul de vânzare al ING Bank pentru persoane juridice, din ziua lucrătoare anterioară începerii perioadei de facturare”; DIGI Mobil este în prezent singurul operator care aplică cursul de schimb oficial al Băncii Naționale a României (BNR) valabil în ziua emiterii facturii”, este scris în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Diferențele dintre aceste metode de conversie pot genera costuri suplimentare pentru utilizatori, estimate la aproximativ 1-2% din valoarea facturii. Motivul este că, în general, cursurile de vânzare practicate de bănci sunt mai mari decât cursul oficial publicat de banca centrală.

Pentru a elimina aceste diferențe, inițiatorii proiectului propun introducerea unei reguli clare. Conform propunerii, toate sumele exprimate în euro sau în alte monede ar urma să fie convertite în lei exclusiv la cursul oficial al BNR. Conversia ar trebui realizată folosind cursul comunicat în ziua lucrătoare precedentă emiterii facturii, fără adaosuri sau comisioane suplimentare.

Autorii inițiativei consideră că lipsa unei reguli unitare creează impredictibilitate și reduce transparența în relația contractuală dintre furnizori și clienți. Situația este legată și de alte probleme identificate în sectorul telecomunicațiilor, unde autoritatea de reglementare a constatat în ultimii ani abateri legate de protecția utilizatorilor, inclusiv facturări nejustificate sau informări incomplete privind tarifele.

Prin noua reglementare se urmărește creșterea transparenței și asigurarea unui tratament echitabil pentru toți utilizatorii, indiferent de operatorul ales. Inițiatorii subliniază că măsura nu limitează libertatea comercială a companiilor, ci stabilește un standard minim de protecție a consumatorilor și de funcționare corectă a pieței.

Totodată, propunerea este considerată fezabilă, deoarece cursul oficial al BNR este public și utilizat deja în unele practici comerciale. Proiectul este prezentat și ca fiind compatibil cu principiile legislației europene din domeniul comunicațiilor electronice, care pun accent pe transparență și previzibilitate în relațiile contractuale dintre furnizori și utilizatori.

Din punct de vedere bugetar, inițiatorii susțin că proiectul nu implică cheltuieli suplimentare pentru stat. Impactul estimat este în principal unul economic și social, prin reducerea diferențelor de facturare, creșterea încrederii consumatorilor în serviciile de telecomunicații și facilitarea activității de control a autorităților de reglementare.

În ansamblu, inițiativa urmărește eliminarea practicilor neunitare existente și consolidarea unui cadru concurențial mai transparent și mai echitabil pe piața comunicațiilor electronice din România. Dacă va fi adoptată, modificarea legislativă va obliga toți furnizorii de servicii de comunicații electronice să aplice același mecanism de conversie valutară bazat pe cursul oficial publicat de Banca Națională a României pentru serviciile facturate în monedă străină.