Facturile la energie se schimbă. ANRE introduce alerte la 80% din consum și cont online gratuit pentru toți clienții

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pregătește schimbări importante pentru consumatorii de energie electrică. Instituția a elaborat un nou ordin care modifică Regulamentul de furnizare a energiei electrice și introduce obligații noi pentru furnizori, printre care notificarea automată a clienților atunci când ajung la 80% din consumul lunar estimat, precum și punerea la dispoziție a unui cont online gratuit pentru fiecare client.

În același timp, ordinul stabilește pentru prima dată reguli clare privind funcționarea comunităților de energie și înăsprește cerințele de transparență pentru comisioanele percepute la rezilierea anticipată a contractelor.

Una dintre cele mai importante modificări propuse de ANRE este introducerea unui sistem de notificare automată care îi va avertiza pe consumatori atunci când ajung la un prag de până la 80% din consumul lunar estimat.

Potrivit ordinului, furnizorii vor transmite o alertă prin e-mail, SMS sau alte canale electronice convenite cu clientul. Mesajul va conține consumul realizat până în acel moment, consumul estimat pentru întreaga lună, procentul deja utilizat și informații care îi pot ajuta pe consumatori să își ajusteze consumul pentru a evita facturi mai mari.

Președintele ANRE, George Niculescu, explică faptul că măsura urmărește să ofere consumatorilor mai mult control asupra propriilor cheltuieli.

„Acest ordin este răspunsul ANRE la o realitate care s-a schimbat: românii nu mai sunt simpli consumatori care așteaptă factura la sfârșitul lunii. Ei produc energie, o partajează cu vecinii, vor să înțeleagă ce se întâmplă fiecare kilowatt. Reglementem cadrul în care acest lucru se poate face legal, corect și transparent. În același timp, am introdus reglementarea prin care consumatorii vor primi o alertă din partea furnizorului în momentul în care au atins pragul de 80% din consumul lunar estimat. În acest mod, consumatorii vor avea timp să-și modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură mare, pe care nu o pot suporta financiar. Această notificare privind pragul de consum și etichetarea pe culori a furnizorilor în funcție de Indicele de Satisfacție a Clienților sunt două modalități concrete de a înclina raportul de putere furnizor-consumator în favoarea consumatorului, care trebuie să aibă toate informațiile necesare unei decizii simple, dar imporante: să păstreze sau să schimbe furnizorul actual”.

Ordinul introduce și obligația ca furnizorii de energie electrică să pună gratuit la dispoziția tuturor clienților un cont online personalizat, pe toată durata contractului de furnizare. Măsura va intra în vigoare la 1 octombrie 2026.

Prin intermediul acestui cont, clienții vor putea consulta istoricul consumului pe ore, zile, luni și ani, în funcție de tipul contorului instalat, vor avea acces la facturile emise și istoricul plăților, vor putea analiza grafice privind evoluția consumului și vor putea transmite indexul autocitit sau actualiza datele personale.

Tot din contul online va putea fi activat și serviciul de notificare privind atingerea pragului de consum. Acesta are caracter exclusiv informativ și nu modifică obligațiile de plată ale clientului.

Noua reglementare stabilește, pentru prima dată, un cadru operațional complet pentru comunitățile de energie, care permit mai multor consumatori să producă, să împartă și să utilizeze în comun energia electrică.

Ordinul definește noțiuni precum energia electrică partajată, furnizorul principal, regulamentul de funcționare al comunității și surplusul de energie. Totodată, stabilește modul în care energia produsă este distribuită între membri, regulile de facturare și procedurile de soluționare a eventualelor dispute.

ANRE introduce două modalități prin care comunitățile vor putea împărți energia produsă: fie proporțional cu consumul fiecărui membru, fie pe baza unor procente fixe stabilite prin regulamentul intern al comunității. Operatorul de distribuție va avea rolul de a valida cantitățile de energie repartizate, acestea urmând să stea la baza facturării.

Noul ordin introduce și reguli mai stricte privind comisioanele percepute de furnizori în cazul rezilierii anticipate a contractelor cu preț fix.

Astfel, furnizorii vor putea aplica astfel de comisioane doar dacă acestea sunt prezentate clar înainte de semnarea contractului, sunt prevăzute explicit în documentele contractuale și reflectă exclusiv pierderile economice directe generate de încetarea contractului.

Metodologia de calcul va trebui să fie transparentă și verificabilă, iar furnizorii vor avea obligația să notifice ANRE înainte de aplicarea sau modificarea oricărui astfel de comision. De asemenea, autoritatea va putea solicita documente și informații suplimentare pentru verificarea conformității cu legislația în vigoare.