Pe măsură ce orașele devin tot mai urbanizate, „taxa pe apa de ploaie” a devenit un subiect tot mai discutat. Deși denumirea poate fi confuză, această taxă nu este impusă direct ploii, ci reprezintă costurile gestionării apei pluviale în sistemele publice de canalizare.

Apa de ploaie care cade pe acoperișuri, trotuare, parcări sau curți betonate nu mai poate fi absorbită natural de sol. În aceste cazuri, apa ajunge în rețeaua de canalizare, iar operatorii de apă trebuie să o transporte și, în anumite situații, să o trateze. Aceasta implică costuri semnificative pentru întreținerea infrastructurii și prevenirea colmatărilor.

Taxa pe apa de ploaie acoperă aceste cheltuieli și contribuie la funcționarea corectă a sistemului public de canalizare, mai ales în perioadele cu precipitații abundente.

Taxa se aplică tuturor proprietăților racordate la sistemul public de canalizare:

Case individuale: Proprietarul plătește taxa în funcție de suprafața acoperită de elemente impermeabile (acoperiș, terasă, curte pavata).

Blocuri și asociații de proprietari: Costul este inclus în factura de apă și canalizare și este împărțit între locatari proporțional cu cota-parte a fiecăruia.

Instituții publice și agenți economici: Se aplică coeficienți speciali pentru calcularea volumului de apă pluvială evacuată în sistem.

Calculul taxei se bazează pe trei factori principali:

Suprafața impermeabilă a proprietății – acoperișuri, terase, parcări sau curți betonate. Media precipitațiilor din zonă – cantitatea medie de apă pluvială anuală. Coeficienți în funcție de categoria utilizatorului: Agenți economici: 0,5 m³/mp/an

Domeniul public: 0,3 m³/mp/an

Utilizatori casnici și asociații de proprietari: 0,2 m³/mp/an

Aceste valori permit estimarea volumului de apă care necesită transport și epurare în rețeaua publică. Spre deosebire de apa menajeră, care se facturează pe consum efectiv, taxa pe apa de ploaie se bazează pe suprafața impermeabilă și media precipitațiilor.