În plină campanie agricolă de primăvară, fermierii români se confruntă cu un nou șoc pe piața fertilizanților. Turcia a decis să suspende exporturile de îngrășăminte către România, măsură care poate duce la creșteri semnificative de preț și dificultăți în aprovizionarea culturilor, arată sursele agrointel.ro.

Guvernul de la Ankara a oprit exporturile de îngrășăminte ca urmare a instabilității pieței globale, generate de conflicte internaționale, inclusiv tensiunile din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a dispus ca îngrășămintele produse în Turcia să fie prioritizate pentru necesarul fermelor interne, în contextul unei creșteri globale anticipate a prețurilor.

Această măsură nu are un termen clar de finalizare, ceea ce înseamnă că blocajul ar putea persista pe întreaga durată a sezonului de primăvară, afectând direct fermierii români.

Blocarea exporturilor turcești amintește de situația din 2023, când o decizie similară a provocat o dublare rapidă a prețurilor la îngrășăminte pe piața locală. Experții avertizează că România se află din nou în pragul unei creșteri puternice de prețuri, ceea ce va majora costurile de producție pentru fermieri și, implicit, prețul produselor agricole.

Campania de primăvară este în desfășurare, iar agricultorii au nevoie urgentă de fertilizanți pentru culturile lor. Orice întârziere în aprovizionare poate afecta recolta și randamentul economic. Specialiștii recomandă monitorizarea pieței și identificarea unor furnizori alternativi, însă opțiunile rămân limitate, având în vedere rolul semnificativ al Turciei pe piața fertilizanților.

Blocajul Turciei ar putea transforma rapid piața fertilizanților într-o provocare majoră pentru agricultorii români, iar autoritățile și fermierii trebuie să ia măsuri proactive pentru a limita efectele asupra producției agricole.

Fermierii din România se confruntă cu o creștere semnificativă a costurilor la îngrășăminte în primele luni ale anului 2026, pe fondul introducerii taxei pe carbon (CBAM), blocajelor la importuri și volatilitatea prețurilor la gaze naturale. Ureea a depășit pragul de 600 USD/tonă, iar prețurile produselor complexe NPK sunt, de asemenea, în creștere, ceea ce pune presiune pe bugetele fermelor și pe planificarea campaniilor agricole.

Uree: Prețurile au atins maximele ultimilor ani, depășind 600 USD/tonă (aproximativ 315 euro/tonă în anumite momente de ofertare).

Produse complexe (NPK): Cotațiile actuale sunt de aproximativ 430 euro/tonă.

Taxa CBAM: Introducerea taxei pe carbon, aplicată din 1 ianuarie 2026, adaugă între 80 și 150 euro/tonă la costul fertilizanților, generând blocaje în distribuție.

Estimările indică posibile scumpiri de până la 30% față de nivelurile din 2025, ceea ce afectează direct rentabilitatea culturilor și planificarea achizițiilor de îngrășăminte.