Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost întrebată, vineri, la Năvodari, ce se va întâmpla în acest an cu programele Rabla și Casa Verde. Oficialul a explicat că în prezent bugetul de stat urmează să fie dezbătut în Parlament.

Potrivit acesteia, după aprobarea bugetului va începe o negociere între Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor. Scopul acestor discuții este stabilirea sumei maxime care va putea fi alocată Administrației Fondului pentru Mediu.

Diana Buzoianu a declarat că speră ca proiectul pentru bugetul AFM să fie finalizat în cel mult două săptămâni. Ministrul a precizat că lansarea unor programe noi depinde de valoarea bugetului care va fi aprobat.

Potrivit acesteia, dacă bugetul AFM va depăși două miliarde de lei, există posibilitatea finanțării mai multor tipuri de programe. În același timp, autoritățile trebuie să țină cont și de obiectivele privind deficitul bugetar.

„În momentul de faţă avem bugetul care va fi dezbătut săptămâna viitoare în Parlament. Ne vom duce şi vom susţine acest buget. După aprobarea bugetului vom începe la Ministerului Mediului o negociere cu Ministerul Finanţelor să vedem exact care este suma maximală care va putea să fie aprobată pentru AFM. Sper ca în următoarele maxim două săptămâni să avem inclusiv proiectul pentru bugetul AFM. Dacă bugetul AFM va fi un buget care să treacă de două miliarde există posibilitatea să poată să fie introduse mai multe tipuri de proiecte, dar va trebui să vedem care este limita maximală care poate să fie suportată. Inclusiv să ne atingem ţinta de deficit. Şi în acelaşi timp să avem şi bugetul de la AFM”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a explicat că prioritatea principală a AFM este finalizarea proiectelor preluate din PNRR. Potrivit acesteia, aproximativ 500 de proiecte se află în prezent în derulare. Pentru aceste proiecte au fost deja deschise șantiere și au început lucrările.

Diana Buzoianu a spus că este esențial ca aceste proiecte să fie finalizate sau cel puțin să fie puse pe o traiectorie clară până la finalul anului. Aceste investiții reprezintă prima prioritate în utilizarea fondurilor AFM.

Ministrul Mediului a afirmat că autoritățile iau în calcul lansarea unui program dedicat investițiilor în apă și canalizare. Această inițiativă vine în contextul procedurii de infringement în care se află România.

Potrivit Dianei Buzoianu, în 2026 există încă numeroase comunități care nu au acces la apă și canalizare. Ministerul Mediului consideră că este necesară lansarea unui program dedicat acestor investiții.

Ministrul a explicat că acest program ar putea fi lansat dacă vor exista fonduri suficiente după finanțarea proiectelor prioritare. Dacă bugetul AFM va permite, resursele rămase ar urma să fie distribuite și către alte programe finanțate de instituție.