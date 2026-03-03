Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că anul acesta vor fi lansate unele dintre cele mai ambițioase proiecte prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Ea a explicat că au fost salvate proiecte strategice prin mutarea lor de pe Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pe AFM. Potrivit ministrului, această decizie a permis continuarea a peste 500 de proiecte care aveau deja lucrările și șantierele deschise.

Ministrul a arătat că angajamentul instituției este față de infrastructura locală, considerată esențială pentru atingerea obiectivelor naționale de mediu.

Ea a precizat că ministerul urmărește realizarea infrastructurii necesare și simplificarea legislației, menținând în același timp eficiența în protecția mediului.

„O să investim în perioada următoare prin buget. Dacă tot s-a discutat despre buget, vom avea unele dintre cele mai ambiţioase proiecte pe AFM, pe zona de mediu anul acesta. Am reuşit să salvăm proiecte absolut strategice pe zona de mediu prin mutarea de pe PNRR pe AFM, un lucru care a salvat peste 500 de proiecte care aveau deja lucrările, şantierele deschise. Acesta este, de fapt, angajamentul nostru faţă de proiectele de la nivel local, de infrastructura de la nivel local, care este necesară, pentru că, fără această infrastructură, noi nu putem să realizăm toate obiectivele frumoase, strategice, de la nivel naţional pe care ni le propunem. Avem acest focus, vrem să realizăm infrastructura, vrem să simplificăm legislaţia, dar vrem să o facem la fel de eficientă pentru protecţia mediului”, a afirmat Diana Buzoianu.

Buzoianu a afirmat că politicile publice și legislația pot funcționa ca un catalizator pentru creșterea economică sustenabilă. Ea a subliniat că mediul privat, societatea civilă, experții și autoritățile trebuie să colaboreze pentru dezvoltarea unor soluții inovatoare.

Ministrul a arătat că investițiile în tehnologii verzi pot genera profit într-un mod sustenabil, lăsând resurse și pentru generațiile viitoare.

„Green Energy Expo & Romenvirotec este, practic, un partener şi un eveniment care a ajuns să fie un reper pentru cum ar trebui să funcţioneze şi să lucreze împreună mediul privat, politicile publice, inclusiv societatea civilă, experţii, toţi la aceeaşi masă. Ce mesaj aduc eu astăzi aici este că politicile publice şi legislaţia pot fi un catalizator inclusiv pentru creşterea economică sustenabilă. Politicile de mediu sunt – şi dumneavoastră aţi demonstrat prin pariul pe care l-aţi făcut în ultimii mulţi ani de zile investind direct în astfel de tehnologii, investind direct în dezvoltarea unor principii inovatoare, să zicem aşa, în propriile afaceri – aţi demonstrat că se poate crea profit într-un mod sustenabil, într-un mod în care să lăsăm şi generaţiilor viitoare resurse de care fiecare dintre noi s-a bucurat în viaţa noastră”, a spus ministrul.

Diana Buzoianu a transmis că ministerul este deschis colaborării cu mediul privat și că a început un proces amplu de digitalizare. Ea a precizat că au fost reduse termenele și digitalizate proceduri interne, urmând să fie digitalizate și proceduri externe de avizare.

Ministrul a explicat că sunt accesate fonduri europene pentru acest demers, iar obiectivul este creșterea eficienței și a transparenței. Potrivit acesteia, parteneriatul cu mediul privat poate funcționa doar pe baza unei colaborări solide, susținute de procese rapide și clare.

„Noi suntem deschişi, la Ministerul Mediului, să colaborăm cu fiecare dintre dumneavoastră, să arătăm că lucrurile pot fi dezvoltate altfel. Da, am investit deja în digitalizare la Ministerul Mediului avem o responsabilitate să vă facem şi dumneavoastră mai uşoare procesele, să vă facem mai rapide procesele, mai eficiente. Am scăzut termene, am digitalizat deja proceduri interne şi urmează să digitalizăm inclusiv proceduri externe de avizare. Suntem în proces de desfăşurare pe mai multe paliere de fonduri europene accesate fix pentru acest demers, asta pentru că înţelegem că dumneavoastră puteţi să fiţi parteneri alături de noi doar în măsura în care aveţi şi o bază solidă de colaborare cu noi. Şi baza aceasta solidă din partea noastră înseamnă eficienţă şi înseamnă transparenţă. Asta este ce vă promitem şi asta este ce vom putea să livrăm în anii următori”, a susţinut şeful de la Mediu.

Ministrul Mediului a anunțat că, din martie, toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanță.

Ea a precizat că regulile se schimbă și că directorii vor fi evaluați pe baza unor criterii măsurabile.

„De luna aceasta, schimbăm regulile jocului. Începând din martie, toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanță. Măsurați corect. Evaluați pe bune”, susține Diana Buzoianu.

Noii indicatori vizează emiterea mai rapidă a actelor de reglementare în domeniul apelor, reducerea timpului de intervenție în caz de urgență, precum inundații sau poluări accidentale, și eficientizarea inspecțiilor.

De asemenea, sunt avute în vedere optimizarea investițiilor în lucrări hidrotehnice, un management mai bun al resurselor de apă, responsabilitate financiară și accelerarea digitalizării.

Ministrul a menționat că procesul de digitalizare va include integrarea unor componente de inteligență artificială pentru gestionarea fluxurilor de date, sisteme de alertă timpurie și analiză geospațială în prevenirea riscului la inundații.