Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că proiectul de buget pentru 2026 a fost discutat în cadrul coaliției de guvernare, documentul urmând să traseze direcția fiscal-bugetară pentru anul viitor.

„Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investițiile se ridică peste nivelul anului 2025 – cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei.”

Potrivit oficialului, construcția bugetară are la bază un nivel record al investițiilor și o majorare semnificativă a sumelor provenite din fonduri europene, considerate motorul relansării economice.

Ministrul Finanțelor susține că documentul este construit pe principii de prudență fiscală și disciplină bugetară.

„Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile. Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiții pentru finanțare mai avantajoasă – toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români.”

Nazare a subliniat că bugetul pentru 2026 marchează o schimbare de paradigmă în politica fiscală, prin trecerea de la un model centrat pe consum la unul axat pe investiții și fonduri europene.

„Bugetul pe 2026 nu este despre promisiuni, ci despre stabilitate, investiții și disciplină. Modul în care construim acest buget transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României. Este un buget care susține creșterea economică sănătoasă, pe termen lung.”

Ministrul a insistat că proiectul bugetar nu prevede noi poveri fiscale pentru anul viitor.

„Este un buget realist si onest, construit fără artificii și fără presiune fiscală suplimentară în 2026, după ce măsurile de corecție adoptate anterior (inclusiv eliminarea IMCA și ajustările în regimul microîntreprinderilor) au stabilizat baza de venituri și au permis o planificare bugetară credibilă, orientată spre investiții.”

În același timp, reforma aparatului public și reducerea unor sporuri – pentru condiții vătămătoare, fonduri europene sau titlul de doctor – ar urma să diminueze ponderea cheltuielilor curente în PIB.

„Este un buget al moderației și responsabilității administrative, în care reforma aparatului public și reducerea sporurilor (condiții vătămătoare, fonduri europene, doctorat) conduc la diminuarea ponderii cheltuielilor curente în PIB și creează spațiu fiscal real pentru dezvoltare.”

Potrivit ministrului, ponderea investițiilor în PIB va depăși nivelul record de 7,2% consemnat anul trecut, iar bugetul finanțat din fonduri europene va crește cu aproximativ 30%.

„Este un buget de dezvoltare accelerată, care ridică ponderea investițiilor peste nivelul record de 7,2% din PIB de anul trecut și majorează cu aproximativ 30% bugetul finanțat din fonduri europene, integrând PNRR, politica de coeziune și componenta SAFE.”

O parte consistentă a resurselor va fi direcționată către comunități și autorități locale.

„Este un buget dedicat comunităților și autorităților publice locale, cu un nivel istoric al resurselor – de 84 de miliarde de lei față de 76 de miliarde de lei în 2025 – și cu aproximativ 70% din fondurile europene direcționate către proiecte locale și regionale, asigurând astfel cofinanțările necesare și continuitatea investițiilor în teritoriu.”

Ministrul Finanțelor a transmis că proiectul bugetar include măsuri destinate stimulării investițiilor productive și sprijinirii companiilor.

„Este un buget orientat către mediul de afaceri și relansare economică – atât prin sumele din investiții care ajung în economie, cât şi prin stimularea investițiilor productive, deductibilități pentru profitul reinvestit și scheme moderne de ajutor de stat și credite fiscale dedicate industriei, exploatării resurselor, inovării și reîntoarcerii capitalului uman din afara țării în România.”

În final, Alexandru Nazare a subliniat că proiectul are la bază realismul și disciplina bugetară, într-un context economic încă marcat de presiuni.