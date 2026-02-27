Potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Nazare pe Facebook, rezultatul reprezintă o confirmare a unui management mai bun al finanțelor publice și reflectă prudența și responsabilitatea în administrarea bugetului de stat.

Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat în ianuarie 2026 cu un excedent de 0,85 miliarde lei, echivalentul a 0,04% din PIB. Este pentru prima dată după 2019 când luna ianuarie se încheie pe plus, în condițiile în care în aceeași perioadă a anului trecut, respectiv în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei.

Rezultatul a fost susținut, în primul rând, de o colectare semnificativ mai bună a veniturilor bugetare. Încasările au ajuns la 55,12 miliarde lei, în creștere cu 17,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Un aport important l-au avut încasările din TVA, care au atins un nivel record, cu un avans net de 23,9%.

În paralel, cheltuielile bugetare au fost gestionate prudent. Per ansamblu, acestea au scăzut cu 6%, fără a fi afectate investițiile publice, care continuă să fie susținute în principal din fonduri europene. De asemenea, rambursările de TVA au crescut cu 1 miliard de lei, ajungând la 4,73 miliarde lei, măsură care sprijină lichiditatea companiilor.

Ministrul Finanțelor subliniază că această execuție bugetară evidențiază reziliența și responsabilitatea în administrarea finanțelor publice. Ajustarea structurală, bazată pe venituri solide și pe controlul cheltuielilor curente, contribuie la consolidarea încrederii piețelor și investitorilor și la reducerea costurilor de finanțare pentru România.

În acest context, bugetul pentru 2026 va continua să îmbine prudența fiscală cu dinamismul economic. Autoritățile își propun să mențină investițiile publice la un nivel ridicat, cu accent pe proiecte de infrastructură, modernizare și dezvoltare strategică, în special prin utilizarea fondurilor europene.