România nu poate susține creșterea economică doar cu capital intern, iar atragerea investițiilor străine și reforma administrativă devin priorități esențiale pentru următorul deceniu, a declarat Radu Burnete, consilier prezidențial, în cadrul dezbaterii „România: creștere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvernul României împreună cu Grupul Băncii Mondiale.

Potrivit lui Burnete, stimularea mediului privat și folosirea inteligentă a resurselor interne sunt cheia pentru dezvoltarea durabilă a economiei românești.

Radu Burnete a subliniat că reforma administrativă nu mai poate fi amânată și că debirocratizarea este esențială pentru eficiența statului și competitivitatea mediului privat.

Experții prezenți la dezbatere au remarcat că România se află într-un moment crucial pentru creșterea economică. Combinarea investițiilor interne și externe cu o administrație mai eficientă și mai puțin birocratică poate transforma mediul economic și poate atrage capital străin pe termen lung.

”Noi avem nevoie să ne punem în mişcare mediul privat în felul în care n-am făcut-o de foarte multă vreme. Asta înseamnă ca capitalul românesc să facă mult mai multe lucruri. Avem nevoie de ecosisteme de private equity, fondurile din pilonul 2 să le folosim mai înţelept pentru a cataliza creşterea economică. Avem nevoie de multe multe investiţii străine şi să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara. România nu va putea să crească doar cu capital intern, chiar dacă pentru prima dată în istorie putem spune că avem aşa ceva”, a declarat Radu Burnete.

În contextul actual, România trebuie să încurajeze atât capitalul românesc, cât și investițiile străine pentru a crea noi locuri de muncă și a crește productivitatea. Burnete subliniază că renunțarea la discursul care respinge investițiile externe este esențială pentru succesul economic al țării.