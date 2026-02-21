Radu Burnete, consilier prezidențial pe politici economice și sociale, a declarat că, în timpul vizitei în Statele Unite din aceste zile, a avut mai multe discuții privind întărirea relațiilor economice dintre România și partenerii americani.

Oficialul a atras atenția însă că, pe plan intern, România riscă să piardă fonduri europene dacă anumite proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu vor fi finalizate la timp.

Radu Burnete a explicat pentru Digi24 că ajustarea deficitului bugetar este inevitabilă și că aceasta va avea un impact asupra ritmului de creștere economică. În opinia sa, nu se poate imagina o astfel de corecție fără o încetinire a economiei, întrucât reducerea deficitului înseamnă, în mod direct, diminuarea cheltuielilor statului, iar acești bani ajung, în cele din urmă, în economie. Totuși, el a subliniat că această situație nu trebuie privită ca o catastrofă.

Consilierul prezidențial a arătat că, deși la nivel macroeconomic încetinirea reprezintă o medie statistică, pentru persoanele care și-au pierdut locul de muncă sau ale căror venituri au scăzut ori nu au ținut pasul cu inflația, efectele sunt resimțite mult mai dureros. În acest context, a punctat că Guvernul are obligația de a face tot posibilul pentru a stimula creșterea economică și pentru a limita impactul social al măsurilor de ajustare.

Burnete a susținut însă că reducerea deficitului și eficientizarea aparatului de stat vor aduce beneficii pe termen mediu și lung. El a explicat că dobânzile la care se împrumută statul vor scădea, ceea ce va conduce, în timp, la scăderea dobânzilor din economie și la un sprijin suplimentar pentru companii. Deși efectele nu vor fi vizibile imediat, direcția este, în opinia sa, una corectă.

Oficialul a mai afirmat că dezbaterile în cadrul coaliției de guvernare vor continua săptămânal, însă reducerea deficitului rămâne o prioritate esențială. El a legat această necesitate și de discuțiile tot mai frecvente privind aderarea României la zona euro.

În contextul în care Uniunea Europeană își consolidează integrarea piețelor de energie și financiare, zona euro va deveni tot mai importantă, iar România nu își poate permite să rămână în afara acestui proces. În opinia sa, în următorii trei-patru ani, autoritățile trebuie să facă toate eforturile pentru a îndeplini condițiile necesare aderării și pentru a putea discuta în mod serios despre acest obiectiv.

„Nu-ți poți imagina o astfel de ajustare a deficitului fără ca economia să încetinească, pentru că ea, până la urmă, înseamnă că statul cheltuie mai puțini bani, bani care ajung în economie. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că e o catastrofă. Pe de altă parte, trebuie să avem mereu în vedere sau trebuie să fim empatici, pentru că noi lucrăm cu medie. Da, sigur, economia încetinește, asta e o medie. Pentru cei care au ajuns în șomaj sau cărora le-au scăzut veniturile sau cărora veniturile nu le-au crescut în raport cu inflația, media asta-i dureroasă. Guvernul trebuie să facă tot ce poate ca să ducă la mai multă creștere economică. Dar nu e o tragedie, nu e apocalipsa și, de aici, din această reducere a deficitului și din eficientizarea statului, să știți că va avea de câștigat și economia. Dobânzile la care se împrumută statul vor scădea. Asta înseamnă că dobânzile din economie vor scădea și asta va ajuta firmele. Dacă statul e mai eficient și mai suplu un pic și asta ajută firmele, sigur, nu se vede a doua zi, dar direcția e corectă. Putem mereu discuta nuanțe, că măsura A putea fi făcută într-un fel sau cel celălalt. Cred că coaliția va continua să aibă aceste dezbateri săptămânal, dar, repet, direcția asta de reducere a deficitului e esențială. Și mai spun un lucru: e esențială și pentru că vedeți că tot mai multă lume vorbește, inclusiv în România, de aderarea la euro sau posibila aderare la euro. Gândiți-vă că Europa strânge rândurile. Vorbim de integrarea mai bună a pieței de energie, a pieței financiare și așa mai departe. Asta înseamnă că zona euro va deveni mai importantă și noi nu putem să stăm prea departe de ea. Deci trebuie să facem tot ce putem noi ca, în următorii 3-4 ani, să îndeplinim aceste condiții de aderare la zona euro, să putem discuta pe bune despre așa ceva”, a spus Radu Burnete pentru postul de televiziune.

Întrebat dacă măsurile adoptate de Guvern ar fi putut afecta mai puțin populația, Radu Burnete a evitat să intre în detalii privind o anumită decizie, precizând că, într-o coaliție formată din patru partide, compromisurile sunt inevitabile. El a apreciat că Executivul a ajuns la soluții acceptabile, chiar dacă întotdeauna există posibilitatea de a face lucrurile mai bine.

Consilierul a indicat însă un element pozitiv: scăderea inflației. Potrivit estimărilor Banca Națională a României, rata inflației ar urma să se apropie de 4% până la finalul anului, ceea ce reprezintă o veste bună pentru economie și pentru populație. În opinia sa, nu există motive ca inflația să revină pe o traiectorie ascendentă, dacă măsurile de consolidare fiscală vor continua.

Radu Burnete a reiterat importanța atragerii fondurilor europene din PNRR, arătând că absorbția acestor bani este crucială pentru menținerea economiei pe linia de plutire în 2026.

Deși situația este mai bună decât în urmă cu trei ani, când existau temeri serioase privind capacitatea de absorbție, următoarele șase luni vor fi decisive, întrucât programul se apropie de final. El a admis că este posibil ca unele proiecte rămase în PNRR, inclusiv după renegocierea cu Comisia Europeană, să nu fie duse la capăt.

Cu toate acestea, consilierul prezidențial și-a exprimat încrederea că Guvernul, autoritățile locale și toți cei implicați vor face eforturile necesare pentru a cheltui cât mai mult din fondurile disponibile.