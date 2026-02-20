Profesorul universitar Cristian Păun avertizează că nivelul datoriei publice de 60% din PIB reprezintă o bornă importantă pentru economia României, una care va fi dificil de redus în anii următori. În opinia sa, menținerea sub control a acestui prag presupune ca deficitul bugetar să crească într-un ritm mai lent decât produsul intern brut, astfel încât economia să nu mai fie alimentată aproape exclusiv, timp de un deceniu, prin deficite succesive.

Potrivit acestuia, relevanța pragului de 60% derivă din faptul că el reflectă gradul de îndatorare raportat la valoarea adăugată anual de economia României, nu la averea totală a națiunii. Profesorul subliniază că datoria este raportată la fluxul anual de valoare generată de active, nu la stocul acestora.

În acest context, Cristian Păun consideră nerelevantă comparația dintre gradul de îndatorare al României și cel al unor state precum Italia sau Franța. El explică faptul că aceste economii dispun de active care nu sunt pe deplin reflectate în PIB, dar care generează anual o valoare mult mai mare decât activele din România. Diferențele de competitivitate, rating și complexitate economică fac, în opinia sa, ca riscul asociat datoriei să fie mai mare pentru România, chiar și la un nivel procentual inferior.

Profesorul indică drept exemplu nivelul chiriilor generate de sectorul imobiliar în marile orașe europene, unde valoarea adăugată este de trei până la patru ori mai mare în orașe precum Roma sau Paris, chiar de cinci ori mai mare în capitala Franței. Aceasta ar permite Italiei și Franței, susține el, să suporte un grad de îndatorare mai ridicat raportat la valoarea adăugată anuală.

În ceea ce privește reducerea ponderii datoriei în PIB, Cristian Păun propune menținerea unei corecții bugetare pe o traiectorie descendentă pentru mai mulți ani, prin reducerea cheltuielilor, înghețarea fiscalității și eliminarea unor taxe considerate împovărătoare, precum IMCA sau taxa pe stâlp, dar și prin îmbunătățirea colectării taxelor existente.

Acesta pledează pentru înlocuirea finanțării prin datorie publică a companiilor de stat cu privatizarea acestora și atragerea de capital privat, local sau străin. În opinia sa, creșterea sustenabilă a PIB ar trebui să se bazeze pe investiții private și pe exporturi, nu pe cheltuieli guvernamentale, inclusiv pe cele mascate drept investiții.

Profesorul atrage atenția asupra scăderii investițiilor străine directe în PIB, de la 3,8% în 2019 la un minim istoric de 1,9% în prezent, tendință accentuată după 2021. El consideră că România a pierdut teren în competiția pentru capitalul străin, iar acest declin contribuie la riscul de recesiune.

În opinia sa, un model de creștere bazat în proporție mare pe deficit bugetar, estimat la 9%, și într-o măsură redusă pe investiții private străine, nu este sustenabil, întrucât indică un consum neacoperit de producție și exporturi. Procentele ar trebui inversate urgent, susține el, argumentând că doar capitalul străin poate accelera în mod sănătos creșterea economică.

Cristian Păun afirmă că prezența capitalului străin este esențială și pentru succesul reformelor structurale, întrucât forța de muncă disponibilizată în urma acestora ar trebui absorbită de sectorul privat, lucru posibil doar în prezența unor investitori puternici și constanți.