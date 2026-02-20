Potrivit datelor făcute publice de Poliția județeană Bacău, victimele sunt abordate prin diferite metode. Acestea includ mesaje e-mail de tip spam, mesaje pop-up, mesaje pe rețelele de socializare sau apeluri telefonice.

Cei care contactează victimele pretind că sunt reprezentanți ai unor societăți comerciale, instituții bancare sau autorități.

În unele cazuri este prezentată posibilitatea obținerii unor câștiguri prin tranzacționarea de criptomonede. În alte situații, este invocată existența unei anchete, a unui cont compromis sau a unei datorii urgente. Adeseori, infractorii creează panică.

Victima poate primi un apel fals din partea unor persoane care pretind că sună de la poliție sau de la bancă.

De asemenea, poate primi un mesaj prin care i se comunică faptul că are datorii sau că identitatea ori contul i-a fost compromis. În unele cazuri este prezentată o poveste romantică sau o posibilitate de investiție.

Escrocul pretinde că este reprezentant al unei autorități precum ANAF, Poliția Română sau Europol. Ulterior, persoanei contactate i se solicită să nu închidă telefonul și să nu discute cu alte persoane.

Acest lucru este justificat prin invocarea unei investigații confidențiale. Victima este instruită să retragă bani cash de la bancă. Aceasta este îndrumată să meargă apoi la un ATM de criptomonede. Persoanei i se cere să scaneze un cod QR transmis de infractor și să depună numerar. Banii sunt transformați instant în criptomonede și trimiși către portofelul infractorilor.

Polițiștii au transmis că, după confirmarea tranzacției, apelul se încheie. Numărul utilizat devine inactiv. Fondurile sunt mutate rapid prin mai multe portofele virtuale. Acest lucru este realizat pentru a fi spălate.

Fraudatorii sunt antrenați să vorbească calm și convingător.

Victimele sunt, de regulă, persoane care nu sunt familiarizate cu criptomonedele. Poliția a transmis că sistemele de criptomonede permit tranzacții rapide și ireversibile. Acestea nu necesită un cont bancar al infractorului și sunt dificil de urmărit la nivel internațional.

Solicitarea de a păstra secretul sau presiunea exercitată asupra victimei sunt semne ale unei fraude. Depunerea banilor într-un ATM de criptomonede este un alt indiciu.

Poliția a subliniat că nicio instituție oficială nu solicită plăți prin criptomonede.

Cetățenii sunt sfătuiți să contacteze direct instituția respectivă folosind numărul oficial. De asemenea, aceștia sunt îndemnați să nu scaneze coduri QR primite de la persoane necunoscute.

Tentativele de fraudă trebuie sesizate la cea mai apropiată unitate de poliție. Oficialii au încurajat cetățenii să discute cu familiile lor despre acest tip de fraudă. Aceștia au precizat că prevenția și informarea sunt esențiale în astfel de situații.

În cazul în care o persoană este victima unei infracțiuni, aceasta se poate adresa celei mai apropiate unități de poliție sau poate accesa portalul de petiții al Poliției Române.