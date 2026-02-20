Piața construcțiilor din România începe 2026 cu un nivel foarte ridicat de activitate, aproape de recordurile istorice. Aceasta creștere este susținută în principal de investițiile publice, dar și de interesul constant al dezvoltatorilor privați. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproape 8% între ianuarie și noiembrie 2025, comparativ cu 2024, ajungând aproape de recordul înregistrat în 2023, potrivit raportului anual Colliers.

Aceasta arată că sectorul construcțiilor rămâne activ și rezistă, cel puțin deocamdată, presiunilor și incertitudinilor din ultimii ani. Sectorul construcțiilor a reprezentat aproape 9% din produsul intern brut în 2025, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană și mult peste media de 5% din alte țări membre.

Pe tipuri de lucrări, creșterea este condusă în special de proiectele de inginerie, adică infrastructură și marile spitale, majoritatea finanțate din fonduri publice, care au atins niveluri record în 2025. Construcțiile nerezidențiale (clădiri de birouri, centre comerciale, fabrici etc.) au crescut cu peste 11% față de 2024, apropiindu-se de maximele din 2023. Sectorul rezidențial (case și apartamente) a înregistrat o creștere solidă de peste 12%, chiar dacă nu a ajuns încă la vârful istoric recent, menținându-se constant peste nivelurile de dinainte de pandemie.

Per ansamblu, activitatea din construcții a ajuns în 2025 aproape la dublul nivelului de dinainte de pandemie, confirmând ritmul rapid al lucrărilor din ultimii ani și stabilitatea sectorului, în ciuda provocărilor economice și a incertitudinilor.

„Datele arată foarte clar că piața construcțiilor din România funcționează la o turație foarte ridicată, apropiată de maximele istorice, iar acest ritm este susținut în principal de proiectele publice de mari dimensiuni. Este însă important de înțeles că vorbim despre volume de lucrări, adică despre intensitatea activității și numărul de ore de muncă, nu despre valoarea financiară a investițiilor, ceea ce face rezultatele cu atât mai spectaculoase. Am interpreta aceste informații în următoarea cheie: ritmul și amploarea schimbărilor sunt la un nivel semnificativ, iar dacă putem menține această direcție, țara va arăta foarte diferit peste 10 ani”, explică Alexandru Atanasiu, Partner | Head of Construction Services.

Chiar dacă activitatea din construcții rămâne ridicată, perspectivele pe termen scurt și mediu sunt afectate de mai multe presiuni. Începând cu 2026, a fost introdusă o nouă taxă pe carbon pentru materialele de construcții importate din afara Uniunii Europene.

Estimările arată că aceasta ar putea crește costurile cu 10%–15%, dar impactul real va fi mai clar pe parcursul anului. Deoarece România depinde mult de importurile de oțel, aluminiu și alte metale, este puțin probabil ca firmele să poată suporta integral aceste costuri. O parte semnificativă va fi transferată în prețurile finale ale proiectelor, ceea ce poate face investițiile mai scumpe, mai ales pentru sectorul privat.

Aceste probleme sunt amplificate de contextul geopolitic global, care a făcut ca aprovizionarea cu materiale să fie mai dificilă și mai scumpă. În 2025, prețurile unor materiale de construcții au ajuns la niveluri record în Europa și în Statele Unite. De exemplu, prețul cuprului, esențial pentru construcții, a crescut cu peste 40%, atingând maxime istorice, iar alte metale de bază s-au scumpit și ele semnificativ.

Pe piața muncii, sectorul construcțiilor a ajuns la un nivel record al angajaților: 462.000 de persoane în iulie 2025, în creștere cu 1% față de 2024. Consultanții Colliers arată că ușoara scădere din lunile următoare nu schimbă tendința generală și poate fi explicată de factorii sezonieri.

Chiar dacă salariile sunt în creștere într-o piață a muncii încă tensionată, nivelul lor în România rămâne sub cel din alte țări din Europa Centrală și de Est. Acest lucru oferă companiilor un anumit spațiu de manevră, chiar dacă costurile generale cresc. Consultanții Colliers subliniază că marjele operaționale în construcții sunt încă peste media Uniunii Europene, ceea ce ajută sectorul să facă față presiunilor, chiar dacă mediul rămâne dificil.

„În ultimii ani, construcțiile au ajuns să cântărească tot mai mult în economia României. În primele trei trimestre din 2025, sectorul a reprezentat 8,7% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre. Această pondere arată cât de mult se bazează economia pe construcții, dar scoate în evidență și o anumită vulnerabilitate, având în vedere că peste jumătate din activitate este legată de lucrările de inginerie finanțate din fonduri europene. Deși acesta nu este scenariul de bază, eventuale întârzieri sau blocaje în accesarea fondurilor europene ar putea avea un impact vizibil asupra sectorului, cu efecte care s-ar resimți mai larg în economie”, subliniază Alexandru Atanasiu.

Pentru 2026, consultanții Colliers se așteaptă ca piața construcțiilor să crească mai echilibrat, dar costurile vor rămâne ridicate.

Activitatea va fi în continuare susținută de investițiile publice, cu condiția să existe stabilitate politică.

În același timp, investitorii privați își ajustează planurile și calendarul proiectelor, pregătindu-se pentru o posibilă relansare a pieței pe termen mediu.