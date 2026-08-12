Harta restricțiilor de Sfânta Maria: drumurile și orele la care traficul greu este interzis

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță restricții de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane. Măsura se aplică în perioada 14-17 august 2026, pe anumite tronsoane de drum.

CNAIR anunţă participanţii la trafic că potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de vineri 14 august (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), sâmbătă 15 august (Adormirea Maicii Domnului), duminică 16 august și luni 17 august 2026, conform Anexei nr. 1 la Ordin.

Restricțiile sunt programate pe sectoare ale autostrăzii A2 și ale drumurilor naționale DN7, DN39 și DN22C. Intervalele orare diferă în funcție de traseu, sensul de deplasare și ziua în care se aplică măsura.

Pe autostrada A2, restricțiile vizează traseul București, la intersecția A2 cu DNCB, Fundulea, Lehliu, Fetești, Cernavodă și Constanța, la intersecția A2 cu A4.

Pentru sensul București – Constanța, circulația vehiculelor cu MTMA mai mare de 7,5 tone este restricționată vineri, 14 august, între orele 12:00 și 22:00, precum și sâmbătă, 15 august, între orele 06:00 și 22:00. Pentru duminică, 16 august, și luni, 17 august, în tabelul transmis de CNAIR nu sunt indicate intervale de restricționare pentru acest sens.

Pe sensul Constanța – București, restricția se aplică vineri, 14 august, între orele 16:00 și 22:00, sâmbătă, 15 august, între 06:00 și 22:00, duminică, 16 august, între 06:00 și 22:00, iar luni, 17 august, între 12:00 și 22:00.

În cazul DN7, măsura se aplică pe traseul Pitești, la intersecția DN7 cu DN7C, Râmnicu Vâlcea și Veștem, la intersecția DN7 cu DN1, pe ambele sensuri de circulație.

Pe acest sector, restricția este valabilă vineri, 14 august, între orele 18:00 și 22:00, sâmbătă, 15 august, între 06:00 și 22:00, și duminică, 16 august, între 06:00 și 22:00. Pentru luni, 17 august, nu este indicat un interval de aplicare a restricției.

Pe DN39, restricțiile sunt instituite între Agigea, la intersecția DN39 cu DN39A, și Mangalia, până la limita municipiului. Măsura este valabilă în ambele sensuri de circulație.

Pentru DN39, CNAIR indică un interval de restricționare între orele 16:00 și 22:00 vineri, 14 august. Sâmbătă, 15 august, și duminică, 16 august, circulația vehiculelor vizate este restricționată între orele 06:00 și 22:00. Pentru luni, 17 august, nu este prevăzută o restricție pe acest tronson.

Un alt sector vizat este DN22C, între Murfatlar, la intersecția DN22C cu DN3, și Cernavodă, la intersecția DN22C cu A2. Restricția se aplică pe sensul Murfatlar – Cernavodă.

Pe acest tronson, intervalul de restricționare este stabilit pentru duminică, 16 august, între orele 06:00 și 22:00. Pentru zilele de vineri, 14 august, sâmbătă, 15 august, și luni, 17 august, tabelul CNAIR nu indică intervale de aplicare a măsurii.

Restricțiile anunțate de CNAIR se referă la vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane. Măsurile sunt stabilite potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 și Anexei nr. 1 la acest ordin. Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.