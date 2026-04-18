O nouă zi liberă legală ar putea apărea în România. Românii ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală, după ce ziua de 10 Mai a fost propusă pentru a fi inclusă în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează.

Dacă inițiativa va fi adoptată, numărul total al zilelor libere legale din România va crește de la 17 la 18 pe an.

În prezent, potrivit Codului Muncii, angajații din România beneficiază de 17 zile de sărbătoare legală nelucrătoare. Acestea includ atât sărbători religioase importante, cât și zile cu semnificație națională.

Printre cele mai importante se numără:

1 și 2 ianuarie

6 și 7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan)

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor

Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști

1 Mai și 1 Iunie

Rusaliile

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 Decembrie – Ziua Națională

prima și a doua zi de Crăciun

Inițiatorii proiectului susțin că 10 Mai se încadrează în definiția unei sărbători legale, fiind o zi cu o puternică semnificație istorică și națională.

Data este deja recunoscută oficial prin Legea nr. 189/2021, care stabilește 10 Mai ca Ziua Independenței Naționale a României.

În argumentația proiectului se arată că zilele nelucrătoare pot fi stabilite pentru:

aniversarea unor evenimente istorice importante

sărbători religioase

evenimente cu semnificație largă la nivel național sau internațional

Ziua de 10 Mai are o importanță majoră în istoria României, fiind asociată cu trei momente esențiale:

1866 – sosirea principelui Carol I în România

1877 – proclamarea și promulgarea independenței față de Imperiul Otoman

1881 – proclamarea Regatului României

Deși declarația de independență a fost citită în Parlament pe 9 mai 1877 de Mihail Kogălniceanu, actul oficial a fost promulgat de Carol I pe 10 mai 1877.

Între 1866 și 1947, ziua de 10 Mai a fost sărbătorită ca Ziua Națională a României sau Ziua Regalității, simbolizând independența, unitatea și modernizarea statului român.

După instaurarea regimului comunist, această sărbătoare a fost eliminată și înlocuită cu data de 23 august.

Dacă propunerea legislativă va fi aprobată, românii vor avea:

18 zile libere legale pe an

o recunoaștere oficială mai puternică a unui moment-cheie din istoria națională

Inițiatorii consideră că această modificare nu este doar una administrativă, ci și un gest de recuperare a memoriei istorice.