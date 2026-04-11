Bonificațiile angajaților care lucrează în zilele de sărbătoare legală. Munca prestată în zilele de sărbătoare legală este reglementată strict de legislația muncii din România, în special de Codul Muncii. În 2026, angajații beneficiază de protecții clare, iar angajatorii au obligații legale ferme privind compensarea acestor zile.

Scopul acestor reglementări este de a proteja drepturile salariaților și de a asigura un echilibru între activitatea economică și timpul de odihnă legal garantat.

Zilele de sărbătoare legală sunt stabilite prin lege și reprezintă perioade în care activitatea profesională este, de regulă, suspendată pentru majoritatea salariaților.

Printre cele mai importante zile nelucrătoare se numără:

1–2 ianuarie (Anul Nou)

6–7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul)

24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române)

Prima și a doua zi de Paște

1 iunie (Ziua Copilului)

Prima și a doua zi de Rusalii

15 august (Adormirea Maicii Domnului)

30 noiembrie (Sfântul Andrei)

1 decembrie (Ziua Națională a României)

Prima și a doua zi de Crăciun

Zilele aferente sărbătorilor religioase pentru cultele legal recunoscute

Aceste zile sunt reglementate prin Codul Muncii și se aplică la nivel național.

Deși regula generală prevede repausul, există sectoare în care activitatea continuă obligatoriu, din motive de interes public sau funcționare continuă a serviciilor.

Domeniu Descriere Sănătate și servicii de urgență Include spitale, ambulanță și servicii medicale care funcționează permanent pentru asigurarea intervențiilor rapide și a îngrijirii pacienților. Producție industrială cu flux continuu Activități industriale unde procesul tehnologic nu poate fi oprit fără riscuri operaționale sau pierderi semnificative. Sector energetic (producție și distribuție) Include centrale electrice, rețele de distribuție și infrastructură energetică ce trebuie să funcționeze non-stop. Retail alimentar și servicii esențiale Magazine și servicii de bază necesare populației, care asigură accesul continuu la produse alimentare și bunuri de strictă necesitate.

În aceste cazuri, angajatorii au obligația de a organiza munca în ture sau programe speciale, astfel încât serviciile să nu fie întrerupte.

Conform legislației muncii, nicio zi lucrată în sărbătoare legală nu poate rămâne necompensată. Angajații beneficiază de două forme principale de compensare:

Tip de compensare Descriere Timp liber plătit (compensare standard) Angajatul primește zile libere în compensare, care trebuie acordate în maximum 30 de zile calendaristice de la efectuarea muncii în zi de sărbătoare legală. Spor salarial de minimum 100% Dacă nu se poate acorda timp liber din motive obiective, angajatorul este obligat să plătească un spor de cel puțin 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în acea zi.

Angajatorii au obligația legală de a respecta integral prevederile Codului Muncii. Aceasta include:

evidențierea corectă a orelor lucrate în zilele de sărbătoare

acordarea de timp liber compensatoriu sau plată suplimentară

respectarea termenului legal de compensare

aplicarea corectă a sporurilor salariale

Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni din partea autorităților competente.

Un angajat care lucrează într-o zi de sărbătoare legală are dreptul la:

compensare integrală (timp liber sau bani)

protecție împotriva refuzului nejustificat al compensației

evidență clară a orelor lucrate

respectarea termenelor legale de compensare

Aceste drepturi sunt garantate indiferent de sectorul de activitate.