Datele oficiale arată că transportul rutier de pasageri a înregistrat în 2025 un recul de 4,2% față de anul precedent, în ceea ce privește numărul total de persoane transportate.

Cu toate acestea, tendința nu este una uniform negativă. Parcursul pasagerilor – indicator care reflectă distanțele totale parcurse – a crescut cu 7,5% comparativ cu 2024. Această evoluție indică faptul că, deși mai puțini oameni au utilizat transportul rutier, aceștia au călătorit pe distanțe mai mari.

Potrivit INS, distanța medie parcursă de un pasager a fost mai mare cu 12,1% față de anul anterior.

Segmentul transportului rutier de mărfuri a avut o evoluție pozitivă în 2025. Volumul total al bunurilor transportate a crescut cu 2,1% față de 2024.

Astfel, au fost transportate 329,371 milioane de tone de mărfuri, dintre care 82,5% au fost realizate în cadrul transportului național.

Parcursul mărfurilor a înregistrat, la rândul său, un avans de 2,8%, în timp ce transportul național a consemnat o creștere de 2,7%.

În transportul rutier național, majoritatea mărfurilor au fost transportate pe distanțe scurte:

59,1% din volum – pe distanțe între 1 și 49 km

23,6% – între 50 și 149 km

13,5% – între 150 și 499 km

Aceste date confirmă rolul dominant al transportului local și regional în economia internă.

Cele mai mari ponderi în totalul mărfurilor transportate au fost deținute de:

minereuri metalifere și produse de exploatare (31,5%)

produse minerale nemetalice (18,8%)

În ceea ce privește parcursul mărfurilor, cele mai importante categorii au fost:

transporturile mixte (33,9%)

produse alimentare, băuturi și tutun (12,5%)

Mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 52,7% din totalul volumului, ceea ce indică o utilizare intensă a flotelor proprii de către companii.

Pe segmentul internațional, 17,5% din totalul mărfurilor transportate au avut destinații externe, ceea ce înseamnă 57,708 milioane de tone.

Din acest volum:

48,9% a reprezentat transport între state terțe

20,6% – cabotaj

16,7% – mărfuri încărcate

Schimburile comerciale rutiere sunt puternic concentrate în interiorul Uniunii Europene.

Astfel:

96,3% din mărfurile descărcate provin din state membre UE

94,8% din mărfurile încărcate au ca destinație tot state din UE

Principalii parteneri comerciali sunt:

Germania – 20,8% din descărcări și 16,6% din încărcări

Italia – 15% din descărcări și 19,6% din încărcări

Ungaria – 14,4% din descărcări și 16,3% din încărcări

Datele INS arată o schimbare de dinamică în transportul rutier din România: mai puțini pasageri, dar călătorii mai lungi, și o creștere moderată, dar constantă, pe segmentul de mărfuri.

Această evoluție reflectă atât modificări în mobilitatea populației, cât și o consolidare a transportului de bunuri, în special pe rutele interne și europene.