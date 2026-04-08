Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), a explicat miercuri, 8 aprilie 2026, că este esențial să se găsească metode pentru a crește vânzarea produselor românești la raft. El a subliniat că, în agricultură, obiectivul principal ar trebui să fie producția internă mai mare pentru a reduce importurile.

În același timp, Feliciu Paraschiv a apreciat că temerile privind o criză alimentară nu sunt justificate, menționând că România se află într-o zonă de platou a consumului, iar scăderile suplimentare ar afecta grav economia.

Analizând datele transmise de INS, vicepreședintele ANCMMR a observat că produsele non-alimentare au înregistrat o scădere de aproximativ 7%, iar vânzările de carburanți au scăzut cu 9,8%, semnalând o temperare semnificativă a consumului populației.

El a arătat că, deși oamenii cheltuiesc mai puțin, există așteptări ca odată cu venirea primăverii să apară o ușoară creștere.

Totodată, Feliciu Paraschiv a subliniat, într-o intervenție la Antena 3, dificultățile legate de identificarea produselor autohtone la raft, explicând că multe produse, fie românești, fie importate, sunt etichetate similar, cu mențiunea „Made in UE”.

Datele INS arată o scădere totală a consumului cu 6,2% în februarie 2026 față de februarie 2025, reflectând impactul majorărilor de prețuri și al taxelor. Vânzările din magazine au scăzut cu aproape 4% în ianuarie 2026 comparativ cu decembrie 2025, iar comparativ cu anul anterior, reducerea este de 6,5%.

Cele mai afectate sectoare, conform INS, sunt:

Produse nealimentare, cu o scădere de 9,4%;

Comerțul cu amănuntul al carburanților, cu o scădere de 4,3%;

Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, cu o scădere de 0,8%.

Feliciu Paraschiv a evidențiat că aceste cifre confirmă nevoia unor acțiuni guvernamentale urgente pentru sprijinirea agriculturii și stimularea producției interne.

El a menționat că, în ciuda scăderilor, economia a ajuns la un nivel minim greu suportabil pentru populație, dar că situația ar putea rămâne stabilă în zona de platou și ar putea înregistra o revenire lentă odată cu reluarea activității economice în primăvară.