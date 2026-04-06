În perioada Sărbătorilor Pascale, ouăle vopsite sunt nelipsite din gospodăriile românilor. Totuși, tot mai multe persoane devin atente la compoziția vopselelor din comerț și la eventualele riscuri pentru sănătate. Deși aceste produse sunt reglementate la nivel european și național, utilizarea lor incorectă poate ridica probleme.

Pentru a evita orice risc, este esențial să știm exact ce conțin aceste produse și cum trebuie folosite.

Potrivit informațiilor de pe etichetele produselor autorizate pentru uz alimentar, vopselele de ouă includ, în general, coloranți, aditivi și substanțe de fixare a culorii.

Cele mai frecvente ingrediente sunt:

Coloranți alimentari sintetici : E102 (tartrazină), E110 (sunset yellow), E122 (azorubină), E127 (eritrozină), E131 (albastru patent)

: E102 (tartrazină), E110 (sunset yellow), E122 (azorubină), E127 (eritrozină), E131 (albastru patent) Aditivi : acid citric (E330), benzoat de sodiu (conservant), agenți de stabilizare

: acid citric (E330), benzoat de sodiu (conservant), agenți de stabilizare Substanțe de fixare: inclusiv acid benzoic sau compuși similari

Aceste substanțe sunt aprobate pentru utilizare alimentară conform legislației europene privind aditivii alimentari, însă sunt destinate exclusiv colorării cojii oului.

Important: dacă oul este fisurat, există riscul ca substanțele din vopsea să pătrundă în interior.

Instituții precum Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară arată că produsele autorizate sunt sigure atunci când sunt utilizate conform instrucțiunilor.

În condiții normale:

cantitatea de substanțe care ajunge în interiorul oului este foarte mică

riscurile pentru sănătate sunt reduse

Problemele apar atunci când:

sunt folosite produse neautorizate

nu sunt respectate instrucțiunile de pe ambalaj

ouăle sunt fisurate sau manipulate neigienic

De asemenea, unele studii citate de EFSA arată că anumiți coloranți sintetici pot provoca reacții la persoanele sensibile, în special la copii, motiv pentru care este recomandată prudența.

Pentru a respecta regulile de siguranță alimentară, specialiștii recomandă:

verificarea etichetei și a ingredientelor

evitarea produselor fără origine clară

respectarea strictă a modului de preparare

folosirea doar a ouălor intacte

spălarea mâinilor și a ustensilelor după utilizare

Aceste măsuri simple reduc semnificativ orice risc de contaminare.

Pentru cei care doresc să evite complet aditivii, există metode tradiționale de vopsire, considerate sigure și prietenoase cu mediul.

Procesul este simplu: ingredientele naturale se fierb în apă, lichidul se strecoară, iar ouăle fierte se introduc în soluție. Adăugarea de oțet ajută la fixarea culorii.

Culori obținute natural:

Roșu/Roz : coji de ceapă roșie, sfeclă, ceai de hibiscus

: coji de ceapă roșie, sfeclă, ceai de hibiscus Galben : turmeric, șofran, mușețel

: turmeric, șofran, mușețel Albastru/Violet : varză roșie, afine

: varză roșie, afine Verde : spanac, urzici, pătrunjel

: spanac, urzici, pătrunjel Maro/Auriu : coji de ceapă galbenă, cafea, ceai negru

: coji de ceapă galbenă, cafea, ceai negru Portocaliu: boia dulce sau morcovi

Pentru un aspect lucios, ouăle pot fi unse după uscare cu puțin ulei.

Vopseaua de ouă din comerț nu este periculoasă dacă este folosită corect și dacă produsele sunt autorizate. Cu toate acestea, atenția la detalii – în special integritatea ouălor și respectarea instrucțiunilor – este esențială.

Pentru un plus de siguranță și autenticitate, metodele naturale rămân o alternativă tot mai populară în rândul românilor.