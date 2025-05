De asemenea, unii nutrienți, cum ar fi vitaminele solubile în apă, se pot dilua în timpul procesului de conservare, afectând aportul de nutrienți.

Iată câteva conserve de care ar trebui să vă țineți cât mai departe, dacă țineți la sănătate potrivit TastingTable.

1. Supe conservate cu conținut ridicat de sodiu și grăsimi

Deși unele versiuni sunt pe cât de sănătoase, pe atât de gustoase, multe supe conservate se prezintă drept pline de legume, deși, în realitate, sunt pline de conservanți și sare.

Supele conservate pot ascunde cantități periculoase de sodiu. Potrivit Men’s Journal, ar trebui să căutăm supe care conțin mai puțin de 350 de miligrame de sodiu. Grăsimea poate fi, de asemenea, o preocupare atunci când vorbim de supe conservate pe bază de smântână, cum ar fi crema de ciuperci sau de porumb.

O regulă de bază este să alegi supe care conțin cât mai puține ingrediente și cel puțin 5 grame de proteine. Când vine vorba de BPA, studiile sugerează că există cantități mai mari în supe decât în alte alimente conservate.

2. Fructe conservate în sirop

Dacă un măr pe zi ține medicul departe, nu toate merele conservate sunt bune. În primul rând, majoritatea fructelor sunt curățate, feliate sau tocate înainte de a fi gătite și conservate. Înseamnă că fibrele și antioxidanții din coajă se vor pierde în acest proces.

Procesul de conservare reduce și cantitatea de vitamina C solubilă în apă și cea mai mare parte a vitaminei B din fructe. În același timp, prezența carbohidraților și a zahărului crește semnificativ atunci când fructele sunt conservate în sirop. O cutie medie de cocktail de fructe în sirop (250 de grame) conține 4,8 miligrame vitamina C și 40 de grame carbohidrați. În schimb, o salată de fructe proaspete (150 de grame) are 20 de grame carbohidrați și 39 de miligrame vitamina C.

3. Legume conservate în saramură

Și legumele își pot pierde o parte din nutrienți în timpul procesului de conservare, în special vitaminele solubile în apă precum vitamina B și C, atunci când sunt expuse la căldură mare. Când legumele sunt conservate în saramură, își pot pierde compușii fenolici, care le conferă aroma, culoarea și o parte din nutrienți.

Saramura poate avea și un conținut ridicat de sodiu, deoarece este făcută cu apă și sare. Consumul excesiv de sodiu crește riscul de hipertensiune arterială, boli de inimă și accident vascular cerebral. Concluzia: verificați atent eticheta și să căutați legumele conservate cu cel mai mic conținut de sodiu posibil.

4. Carne de vită conservată

Făcută din carne sărată în sare și condimente, aceasta este o carne procesată.

Ca și cârnații, slănina și alte cărnuri care se încadrează în categoria cărnurilor procesate, carnea de vită este considerată un produs alimentar potențial cancerigen atunci când este consumată în cantități mari, crescând riscul de cancer și boli de inimă.

După cum probabil ați ghicit, prezența sării înseamnă cantități mari de sodiu, astfel încât posibilitatea creșterii tensiunii arteriale și a bolilor de inimă devine un risc care nu trebuie ignorat.

5. Paste prefierte la conservă

În timp ce un sos de roșii de casă este o sursă excelentă de nutrienți, cum ar fi vitaminele K și C, potasiu și antioxidanți (care pot reduce riscul de cancer și boli de inimă), majoritatea acestor proprietăți vor lipsi din sosul pre-preparat în versiunea conservată. Sosul de roșii conservat conține adaos de zaharuri și sodiu, care, în afară de posibilele probleme cu tensiunea și cu rinichii, pot provoca retenție de lichide.

6. Cârnați conservați

Prin definiție, sunt cărnuri procesate: au fost transformați prin procese precum sărarea, întărirea sau afumarea pentru a îmbunătăți conservarea sau aroma. Carnea procesată a fost asociată cu un risc crescut de cancer și diabet.

Aceste probleme de sănătate pot fi cauzate de prezența unor substanțe chimice numite nitrați și nitriți, care pot fi transformate în agenți cancerigeni odată absorbite de corp, precum și de doi dintre vinovații obișnuiți: sodiul și grăsimile saturate.

Potrivit American Heart Association, un aport crescut de grăsimi saturate ne poate afecta nivelul de colesterol, expunându-ne la un risc mai mare de boli de inimă.

7. Fasole prăjită la conservă

Deși fasolea este o sursă excelentă de proteine, vitamine, potasiu și fibre și este considerată un aliment complet, prietenos cu inima, fasolea prăjită la conservă este făcută din fasole prăjită în untură sau ulei și condimentată cu ceapă, usturoi sau ardei. Fasolea prăjită este, de asemenea, disponibilă în conserve, ca bază a bucătăriei mexicane.

Problema cu fasolea prăjită conservată este că are cantități nedorite de grăsime și sodiu. Când cumpărați fasole prăjită conservată, căutați opțiuni cu conținut scăzut de sodiu.

8. Conserve de pui întreg

Potrivit bloggerilor care au testat acest produs conservat, puiul tinde să se dezintegreze când este scos din cutie și nu are niciun gust. Deși are un conținut scăzut de sodiu, cel mai bine ar fi să mâncați pui prpaspăt, neconservat.

9. Conserve de tamales

În Mexic și în alte țări din America Latină, tamales sunt o specialitate foarte populară. Aceste prăjituri mici, aburite, sunt făcute cu aluat pe bază de porumb și pot conține zeci de umpluturi diferite, inclusiv carne, pește, brânză, legume, fructe și stafide. Condimentele variază de la o regiune la alta.

Cu toate acestea, omologii lor conservați nu reușesc nimic din ce-și propun producătorii pentru că le lipsesc condimentele și textura. Adesea chiar și acel gust special.

10. Conserve de ton alb cu niveluri ridicate de mercur

Tonul conservat este, în general, un aliment sănătos, având un conținut scăzut de calorii. Dar nu toate opțiunile de ton de pe piață sunt la fel de sănătoase. Când cumpărați ton conservat, evitați tonul albacore sau tonul alb, care include niveluri de mercur de aproape trei ori mai mari decât tonul listao, care este folosit în majoritatea produselor din ton light.

Conservele de ton alb conțin 0,32 părți per milion de mercur, iar FDA recomandă ca adulții să-l consume cât mai rar.

Deși mercurul se găsește în mod natural în aer, sol și apă, acesta poate avea efecte toxice asupra plămânilor, rinichilor și ochilor, precum și asupra sistemului digestiv, imunitar și nervos, Este deosebit de periculos pentru bebelușii aflați în uter, așa că femeile însărcinate ar trebui să aibă grijă când consumă conserve de ton și pește.