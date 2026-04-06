Un studiu al Asociaţiei CFA România arată că doar 2 din 10 români spun că fac mai multe cumpărături de Paşte decât de obicei. În schimb, majoritatea – 68% – îşi fac un buget pentru cumpărăturile de sezon, iar aproximativ 75% se simt anxioşi din cauza banilor.

Studiul a fost realizat cu sprijinul UniCredit Bank. Autorii studiului spun că, odată cu apropierea Paştelui, românii fac liste pentru cumpărături, fie pentru cadouri, produse alimentare sau pentru casă. Ei recunosc că mai fac şi cumpărături impulsive, dar spun că se abţin mai mult comparativ cu perioada sărbătorilor de iarnă sau Black Friday.

Doar 20% dintre români spun că în perioada Paştelui sau a vacanţelor cumpără mai mult decât de obicei, comparativ cu 63% în timpul sărbătorilor de iarnă şi 39% de Black Friday. Studiul arată că 68% îşi fac un buget clar pentru cumpărături, dar aproape tot atâţia recunosc că l-au depăşit în ultimul an. De asemenea, aproximativ un sfert spun că fac des sau mereu cumpărături impulsive în perioadele festive.

Când au fost întrebaţi ce ar vrea să înveţe ca să se simtă mai independenţi financiar, mai mult de jumătate au spus că vor să recunoască reducerile reale şi să evite cumpărăturile impulsive.

Un alt sondaj, realizat în februarie de Reveal Marketing Research pentru XTB România, arată că aproximativ 75% dintre români simt anxietate din cauza banilor, iar 85% au probleme cu somnul din acelaşi motiv. Principalele cauze de stres sunt creşterea preţurilor, cheltuielile neprevăzute, siguranţa locului de muncă şi datoriile.

Studiul mai arată că scumpirea produselor esenţiale îi afectează mai mult pe cei peste 55 de ani, cheltuielile neplanificate îi îngrijorează pe femei, tinerii între 25 şi 34 de ani şi cei de peste 55 de ani. Teama de pierdere a locului de muncă îi afectează mai mult pe cei între 45 şi 55 de ani, iar datoriile îi stresează pe cei între 35 şi 44 de ani.

Specialiştii recomandă stabilirea unor reguli pentru cheltuieli pentru a evita cumpărăturile impulsive şi stresul financiar de Paşte. Printre sfaturi se numără: stabilirea unui buget realist, amânarea achiziţiilor neplanificate, verificarea preţurilor, urmărirea cheltuielilor în timp real şi crearea unui fond pentru situaţii neprevăzute.

Florentina Almăjanu, director general al Asociaţiei CFA România, spune că, deşi mulţi români îşi fac bugete pentru perioadele festive, aproape la fel de mulţi le depăşesc.

„Deşi mulţi români îşi stabilesc un buget pentru perioadele festive, aproape la fel de mulţi ajung să îl depăşească. Acest lucru nu indică lipsa controlului, ci dificultatea de a gestiona presiunea momentului, de la creşterea preţurilor până la aşteptările sociale. În cazul Paştelui, unde comportamentul de consum este mai moderat decât în alte perioade, există o oportunitate reală pentru decizii financiare mai echilibrate. Diferenţa nu o face venitul, ci disciplina în planificare şi capacitatea de a separa nevoile reale de impulsurile de moment”, a afirmat Almăjanu.

Produs Cantitate Preț Mediu Total Estimat Carne de miel (cu os) 3 kg 60 lei/kg 180 lei Organe miel (pentru drob) 1 kg 35 lei/kg 35 lei Cozonac (artizanal/nucă) 1 buc (1.2 kg) 120 lei/buc 120 lei Pască (cu brânză dulce) 1 buc 100 lei/buc 100 lei Ouă de găină 24 buc (2 cofraje) 12 lei/cofraj 24 lei Legume & Verțuri (stufat/salată) – Estimare piață – 60 lei Vin Roșu (calitate medie) 2 sticle 45 lei/sticlă 90 lei TOTAL GENERAL 609 lei

Barometrul Sezoanelor Financiare a fost realizat între 3 și 6 noiembrie 2025, folosind metodologia Computer Assisted Web Interviewing, pe un eșantion de 1.130 de respondenți aparținând generațiilor Z, Millennials și X, majoritatea din mediul urban. Studiul a urmărit obiceiurile de consum și comportamentul financiar al românilor în diferite perioade ale anului.

Un alt studiu, realizat de Reveal Marketing Research în februarie 2026, a fost desfășurat pe un eșantion de 1.006 respondenți din România, echilibrat ca gen și distribuit conform principalelor categorii de vârstă, pentru a evalua nivelul de stres financiar și modul în care acesta afectează somnul și starea psihică a populației.

Asociația CFA România reprezintă organizația profesioniștilor în investiții din România care dețin titlul Chartered Financial Analyst (CFA), o calificare administrată de CFA Institute din Statele Unite ale Americii. Este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute și își propune să promoveze interesele specialiștilor în investiții și să mențină standarde înalte de integritate și excelență profesională. În prezent, Asociația CFA România are peste 250 de membri deținători ai titlului CFA.