Datele oficiale arată că cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la ingrediente esențiale pentru deserturile de sărbătoare. Pudra de cacao conduce detașat, cu un avans de 46,33%, urmată de ciocolată, care s-a scumpit cu 29,02%.

Și alte produse de bază pentru masa tradițională au înregistrat creșteri semnificative: miezul de nucă (+17,48%), cozonacul (+15,66%), ouăle (+14,3%) și pâinea (+10,12%).

Produsele utilizate frecvent în preparatele specifice au continuat să se scumpească, dar într-un ritm mai moderat: rahat (+9,11%), carne de miel (+8,85%), esență de rom (+7,68%) și vin (+6,9%).

În cazul brânzeturilor, creșterile au fost mai temperate: telemeaua de vacă (+6,33%) și cea de oaie (+3,69%).

Topul scumpirilor înainte de Paște

Produs Creștere preț (%) Pudră de cacao +46,33% Ciocolată +29,02% Miez de nucă +17,48% Cozonac +15,66% Ouă +14,3% Pâine +10,12%

Aceste date confirmă presiunea inflaționistă asupra alimentelor de bază și explică de ce costul mesei de Paște a crescut vizibil în 2026.

Există și ieftiniri: ridichile, singura excepție

În contrast cu valul de scumpiri, doar câteva produse au avut evoluții mai temperate sau chiar negative.

Ridichile de lună sunt singurul produs care s-a ieftinit, cu 5,51%. În schimb, ceapa verde (+2,78%) și salata verde (+1,8%) au înregistrat creșteri reduse.

Pe fondul acestor scumpiri, comportamentul de consum s-a schimbat vizibil.

Un studiu realizat de Asociația CFA România arată că doar 2 din 10 români fac mai multe cumpărături de Paște decât în mod obișnuit.

În același timp:

68% dintre români își stabilesc un buget strict pentru cheltuieli

aproximativ 75% resimt anxietate financiară

Datele indică o prudență crescută în rândul populației, în contextul creșterii costului vieții.

În paralel, controalele au fost intensificate înainte de Paște, vizând produse precum carnea de miel, ouăle sau produsele de patiserie.

Șeful ANPC, Horia Constantinescu, îi îndeamnă pe consumatori să fie atenți la ceea ce cumpără:

„Verificați detaliile produselor și evitați ofertele „prea bune ca să fie adevărate”

Reprezentanții ANSVSA atrag atenția că produsele cumpărate din surse neautorizate pot fi periculoase:

„Mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor şi prăjiturile de casă sunt, pentru mulţi dintre noi, sufletul mesei de Paşte. Ca să vă bucuraţi de aceste bunătăţi în deplină siguranţă, vrem să vă împărtăşim câteva sfaturi despre cum să alegeţi cele mai bune produse pentru cei dragi. De unde cumpărăm dulciurile şi legumele de sezon? Vă recomandăm să achiziţionaţi cozonacii, pasca şi produsele de patiserie doar din spaţii autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Doar în aceste unităţi avem certitudinea că sunt respectate normele de igienă, de la preparare şi până la vânzare”

Instituția avertizează clar și asupra produselor vândute online sau din spații necontrolate:

„Alimentele cumpărate de la persoane neautorizate, care gătesc în spaţii necontrolate, pot fi un risc real pentru sănătate. Fără un control riguros, există pericolul contaminării cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria”.

Reguli esențiale pentru cumpărături sigure de Paște

Pentru a evita problemele, specialiștii recomandă respectarea unor reguli simple:

verificarea integrității ambalajului

citirea etichetei (data expirării, ingrediente, producător)

protejarea produselor neambalate

De asemenea, carnea nu trebuie cumpărată din surse neautorizate, chiar dacă prețul este mai mic, deoarece nu există garanții privind siguranța alimentară.

Creșterea prețurilor la alimentele de bază schimbă modul în care românii se pregătesc pentru Paște.

În timp ce tradițiile rămân importante, bugetele sunt mai atent gestionate, iar siguranța alimentară devine o preocupare majoră.