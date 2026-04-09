Sărbătorile de Paște 2026 stau sub semnul unei transformări profunde a comportamentului de consum și a valorilor sociale. Potrivit celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research, românii abordează Paștele 2026 cu un amestec de optimism emoțional și austeritate pragmatică.

Într-un context marcat de provocări economice și o dorință tot mai accentuată de regăsire a autenticității, tradiția mesei în familie devine punctul central al celebrării, în timp ce aspectele comerciale trec în plan secund.

Rezultatele cercetării indică o tendință clară de retragere către spațiul privat. Un procent record de 85% dintre români au declarat că vor petrece Sărbătorile Pascale acasă, alături de familie, marcând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Această evoluție este semnificativă dacă privim retrospectiv: în 2024 și 2025, acest indicator stagna la pragul de 79%. Specialiștii interpretează această schimbare nu doar ca pe o preferință culturală, ci și ca pe o reacție directă la presiunile economice care limitează deplasările sau vacanțele costisitoare.

Din punct de vedere emoțional, românii privesc spre Paște cu o atitudine preponderent pozitivă (75%). Totuși, nuanțele acestor sentimente s-au modificat. Dacă în anii anteriori „liniștea” era un atribut de bază, în 2026 aceasta a scăzut la doar 10%, fiind înlocuită de o „stare de bine” generală (25%) și de entuziasm (17%).

Este interesant de observat cum Generația Z (18-24 ani) continuă să spargă tiparele tradiționale; deși majoritatea populației alege confortul casei, 27% dintre tineri preferă să iasă la restaurant, o cifră de trei ori mai mare decât media națională de 9%.

În ceea ce privește latura spirituală, obiceiurile rămân constante. Aproximativ jumătate dintre respondenți respectă postul sub diferite forme: 12% țin întregul post, în timp ce restul optează pentru restricții alimentare doar în zilele de miercuri și vineri sau în Săptămâna Mare. Această constanță sugerează că, în ciuda schimbărilor sociale, nucleul religios al sărbătorii rămâne un pilon de stabilitate pentru societatea românească.

Aproape jumătate dintre cetățeni (48%) recunosc că modul în care celebrează Paștele s-a schimbat vizibil în ultimii ani. Motivația din spatele acestei transformări este surprinzătoare: nu este vorba doar despre lipsa banilor, ci despre o alegere conștientă de a refuza consumerismul agresiv.

40% dintre cei care au operat schimbări afirmă că sunt în căutarea unui mod mai profund și mai autentic de a sărbători, o creștere impresionantă față de pragul de 28% înregistrat în 2025.

Această trecere către un „Paște minimalist” este susținută și de o preocupare crescută pentru mediu. 26% dintre români adoptă o abordare eco-friendly, dorind să evite risipa alimentară și consumul excesiv care caracterizau perioadele de sărbătoare în deceniile trecute.

Este o maturizare a publicului care începe să pună preț pe calitatea interacțiunii umane (28%) și pe respectarea ritualurilor străvechi (37%), în detrimentul opulenței afișate la raft.

Realitatea financiară rămâne, însă, elementul care dictează dimensiunea coșului de cumpărături. Analiza Reveal Marketing Research evidențiază o stare de alertă în bugetele gospodăriilor. 31% dintre români au decis să reducă direct bugetul alocat sărbătorilor, o creștere bruscă de la 21% în anul precedent. Mai mult, femeile resimt această presiune mult mai intens, 35% dintre ele plănuind tăieri de costuri, comparativ cu doar 27% în cazul bărbaților.

Marius Luican, Director General al Reveal Marketing Research, atrage atenția asupra vitezei cu care românii își ajustează așteptările.

„Trei ani de date consecutive ne spun același lucru: românii sărbătoresc Paștele cu tot mai multă precauție financiară. Ceea ce e nou în 2026 este viteza schimbării – creșterea cu 10% a celor care vor reduce bugetul într-un singur an este un semnal pe care nu îl putem ignora”, spune el.

Deși 42% dintre respondenți spun că vor aloca o sumă mai mare de bani, aceștia precizează că surplusul nu va merge către produse în plus, ci este necesar doar pentru a acoperi inflația și prețurile în creștere.

Impactul se vede și în tradiția darurilor. Dacă în 2024, 67% dintre români cumpărau cadouri de Iepuraș, în 2026 acest procent a prăbușit la 55%. Cei care încă aleg să ofere mici atenții se concentrează strict pe cercul de apropiați: copiii (59%), partenerul (57%) și părinții (40%).

Incertitudinea generală influențează planurile a 81% dintre români, iar principala strategie de adaptare este economisirea preventivă.

În cifre concrete, bugetele sunt modeste: aproape jumătate dintre români (47%) estimează cheltuieli între 500 și 1500 de lei pentru întreaga perioadă, în timp ce 36% speră să nu depășească pragul de 500 de lei.