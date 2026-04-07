„Punem ordine în terasele din centrul Capitalei! Să arate civilizat, curat, decent, ca afară! Să respecte clienții, dar și pietonii, să fie atractive, dar în acord cu legislația. Am început deja să lucrăm la un nou regulament pentru terase. Unul actualizat, care vine cu norme, clarificări, condiții de funcționare. Pentru că ține cont de părerea comercianților, primarul Ciprian Ciucu a chemat azi la o dezbatere reprezentanții industriei ospitalității. CIPRIAN CIUCU: „SUNTEȚI IMPORTANȚI PENTRU ACEST ORAȘ” „Vrem să vă împărtășim viziunea noastră legată de acest nou regulament și așteptăm de la dumneavoastră să ne spuneți ce probleme, ce sugestii aveți. Vrem să luăm feedback. Astfel încât comerțul să fie legal, predictibil, civilizat, iar acest regulament să vă ajute. Sunteți importanți pentru acest oraș! Și vrem să ne fiți parteneri în această discuție, ca împreună să facem orașul să arate decent”, a declarat primarul general, la începutul discuției. I-au fost alături colegii de la Direcția de Urbanism și de la Poliția Locală a Municipiului București. S-a discutat despre optimizarea modului în care se emit avizele de amplasament, despre posibilitatea ca terasele să funcționeze pe toată perioada anului, despre cât să ocupe din trotuar și distanța optimă față de carosabil și multe altele. „După acest regulament al teraselor, va urma un altul pentru fațade și semnalistica de firme – ce dimensiuni, proporții trebuie respectate, ca să nu mai arate orașul ca o sorcovă. În viziunea mea, zona centrală va fi tot mai prietenoasă cu pietonii, cu dumneavoastră. Îmi doresc o viață economică și culturală efervescentă, cu tineri, bunici, copii, cu terase, cafenele, restaurante, în armonie cu librării, cu zona culturală. Eu asta văd. Vor urma proiecte de regenerare urbană, primul va fi Brezoianu, urmat de Magheru, Lahovari, Amzei. Ce mi-am propus în acești doi ani este să facem reparații, ordine și #curățenie, apoi multe proiecte de regenerare urbană pe zona centrală”, a anunțat CiprianCiucu. În perioada următoare, comercianții vor trimite sugestii și propuneri pe adresa de e-mail a Direcției de Urbanism. Apoi, regulamentul pentru terase va fi definitivat și pus în transparență publică. Tot astăzi, edilul Capitalei i-a primit la discuții pe reprezentanții Organizației HORA, vocea reprezentativă a industriei ospitalității din România. Punem orașul la punct!”, transmite Primaria Generala a Capitalei.