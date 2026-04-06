Președintele APCE a transmis că articolul este destinat în primul rând prosumatorilor din România, dar și autorităților, politicienilor și companiilor din sectorul energetic. El subliniază că, în cazul în care mulți dintre aceștia au fost surprinși de depășirea pragului de 305.000 de prosumatori, de faptul că aceștia reprezintă a doua capacitate instalată în România cu 3.500 MW, că pot acoperi aproximativ 10% din consumul total de energie și că numărul lor crește rapid, mesajul său este unul clar pentru toate aceste categorii.

Președintele APCE subliniază că dezvoltarea prosumatorilor în România abia a început, dar comparația cu alte state europene, precum Lituania, scoate în evidență probleme majore ale politicii energetice interne.

În Lituania, cu o populație de șase ori mai mică decât România, există aproximativ 170.000 de prosumatori, față de peste 305.000 în România. Această țară a reușit să integreze un număr atât de mare de prosumatori în rețelele electrice fără a pune în pericol siguranța sistemului, beneficiind de politici de stat consistente și orientate pe termen lung. În prezent, Lituania a trecut la compensarea financiară lunară, în timp ce România menține un sistem de compensare cantitativă cu limitări și reportări care afectează semnificativ beneficiile prosumatorilor.

„Acesta este abia începutul…” „Să facem o comparație… nu doar relevantă, ci de-a dreptul stânjenitoare:România vs. Lituania Lituania, cu o populație de aproximativ 6 ori mai mică decât România, are 170.000 de prosumatori, comparativ cu România care are 305.000. Cu alte cuvinte, o țară cu 2,81 milioane de locuitori – cât Bucureștiul și puțin din Ilfov – a reușit să acomodeze 170.000 de prosumatori în rețele fără să intre în colaps energetic, fără ca prosumatorii să „amenințe” siguranța sistemului energetic național și, mai ales, fără să le pună piedici. Principalul motor al pieței solare din Lituania a fost o politică de stat consecventă și orientată spre viitor, implementată de Ministerul Energiei. – Dacă inițial prosumatorii din Lituania au avut un sistem de compensare cantitativă asemănător celui din România, în prezent s-a trecut, firesc, la normalitate: compensare financiară lunară. – România a ramas la o compensare cantitativa care se transforma financiar limitata la consumul lunar cu o reportare la 24 de luni, de multe ori cu o plata iluzorie, sistem nemaintalnit nicaieri in lume pe care nu reusim sa-l schimbam.”, a ecplicat Dan Pirsan, Presedinte APCE.

Energia solară și eoliană acoperă deja 68,1% din cererea de electricitate a Lituaniei, în paralel cu dezvoltarea rețelelor și a stocării energiei, în timp ce România, deși dispune de resurse hidro, solare și eoliene, se confruntă cu rețele insuficiente și o capacitate de stocare redusă (0,6 GW față de aproape 2 GW în Lituania).

Un avantaj clar al României îl reprezintă iradiația solară superioară, care permite ca aceleași panouri să producă cu 20–30% mai multă energie decât în Lituania, însă lipsa unei viziuni și a unui cadru legislativ eficient a limitat exploatarea acestui potențial. Spre deosebire de Lituania, România nu permite prosumatorilor să compenseze energia pe mai multe locuri de consum, iar Legea Prosumatorului a fost blocată ani de zile în Parlament și apoi contestată la CCR.

În concluzie, deși România beneficiază de soare și resurse naturale, dezvoltarea energiei verzi este încetinită de decizii politice și reglementări ostile. Lituania, cu mai puține resurse, a reușit să genereze mai multă energie verde și să ofere prețuri mai echitabile pentru consumatori, în timp ce România se confruntă cu energie scumpă și insuficientă. Lecția este clară: viziunea și politici coerente sunt decisive, nu doar resursele naturale.