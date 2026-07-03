APCE critică întârzierea ANRE privind înregistrarea comunităților de energie. Procedura a fost publicată după nouă luni

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) susține că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a întârziat nouă luni publicarea procedurii de înregistrare a comunităților de energie. Potrivit asociației, Ordinul nr. 50 din 25 iunie 2026 introduce o procedură diferită față de proiectul prezentat la finalul anului trecut, după criticile formulate de societatea civilă.

Într-un comunicat, APCE afirmă că ANRE a publicat procedura de înregistrare a comunităților de energie prin Ordinul nr. 50 din 25 iunie 2026, la nouă luni după termenul la care aceasta ar fi trebuit adoptată.

Asociația consideră că este vorba despre o operațiune administrativă simplă, respectiv înregistrarea unor entități deja prevăzute de lege.

Potrivit APCE, în forma prezentată în decembrie 2025, proiectul depășea rolul unei proceduri de înregistrare și prevedea verificarea regulamentelor interne ale comunităților, solicitarea unor declarații pe propria răspundere și a unor scheme monofilare, precum și posibilitatea radierii din registru dacă modificările privind membrii comunității nu erau notificate autorității.

APCE susține că proiectul inițial a fost retras și rescris în urma reacțiilor formulate de asociație, de societatea civilă și de specialiști din domeniu.

Potrivit organizației, varianta publicată este mai apropiată de o procedură administrativă obișnuită decât cea propusă la sfârșitul anului 2025.

Cu toate acestea, asociația apreciază că procedura rămâne inspirată din unul dintre cele mai restrictive modele europene, respectiv cel din Belgia.

APCE mai arată că, în numeroase state europene, autoritățile de reglementare nu înregistrează comunitățile de energie, acestea fiind constituite potrivit dreptului comun, fără o filtrare administrativă din partea autorităților.

În comunicat se arată că APCE a contestat prima variantă a ordinului atât în România, cât și la OECD, apreciind că aceasta depășea cadrul legal și risca să împiedice dezvoltarea comunităților de energie.

Asociația afirmă că nu consideră publicarea procedurii un motiv de felicitare pentru ANRE, ci apreciază că autoritatea a adoptat, după nouă luni, măsurile prevăzute de lege.

Totodată, organizația susține că modificarea proiectului demonstrează că intervențiile societății civile și argumentele juridice pot conduce la revizuirea proiectelor elaborate de autoritățile publice.

Potrivit asociației, există în continuare aspecte care trebuie reglementate pentru funcționarea comunităților de energie.

APCE menționează că statutul prosumatorului în cadrul acestor comunități rămâne afectat, iar tarifele de distribuție care se vor aplica în rețelele de joasă și medie tensiune nu sunt încă stabilite.

Asociația consideră că următoarea etapă trebuie să fie dezvoltarea unor comunități de energie funcționale, atractive și eficiente în orașele, comunele și cartierele din România.