Florin Barbu, ministrul Agriculturii, le-a spus producătorilor români că, în curând, vor putea să-și vândă marfa în supermarketuri. El a precizat că toate cooperativele vor fi incluse. Barbu a explicat că preluarea magazinelor Carrefour de către proprietarii Dedeman ar putea fi o veste bună pentru fermieri, pentru că aceștia au avut probleme cu vânzarea produselor în ultimii ani.

La deschiderea „Târgului producătorilor olteni” din Slatina, el le-a spus fermierilor că a discutat cu mai mulți directori din Carrefour, care intenționează să vândă mai multe produse românești. Ministrul Agriculturii a spus că, după ce Consiliul Concurenței va da avizul, în aproximativ o lună, Carrefour va avea aproape 100% produse românești. El a menționat că vor fi folosite platforme regionale pentru a colabora cu producătorii locali și că toate cooperativele vor fi listate.

Barbu a repetat acest mesaj și în fața jurnaliștilor, spunând că magazinele Carrefour, acum deținute de o companie românească, vor integra cooperativele dezvoltate în ultimii ani. El a subliniat că mulți producători sunt deja membri ai cooperativelor și că astfel se pot valorifica produsele de la materie primă până la procesare și vânzare, ceea ce reprezintă „rețeta de succes”.

Preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding, proprietarii Dedeman, este considerată cea mai mare schimbare pe piața retailului alimentar din ultimii ani. Carrefour se retrage după 24 de ani, iar rețeaua de aproximativ 480 de magazine va trece treptat la noii proprietari în acest an.

Ministrul Agriculturii a explicat că mulți producători nu au reușit să vândă în marile magazine din cauza faptului că nu s-au asociat și că nu aveau spații de depozitare suficiente.

„O să listăm mai mult în Carrefour acum, de când au preluat cei de la Dedeman. În maxim o lună se va da de la Consiliul Concurenței avizul. Vor să ajungă undeva la aproape 100% produse românești în Carrefour. Vor merge pe platforme regionale, acolo unde au magazine, cu producătorii locali. În momentul de față, în Carrefour nu vor băga decât produse românești și vor fi listate toate cooperativele. Am avut foarte multe discuţii, inclusiv cu mai multe magazine de retail, mă bucur că magazinele Carrefour au fost achiziţionate de o societate cu capital românesc. Sunt convins, pentru că îi ştiu şi am stat de vorbă cu foarte mulţi directori din aceste companii, vor să integreze tot ceea ce înseamnă cooperative pe care noi în ultimii 3 ani le-am dezvoltat, atât în judeţul Olt cât şi la nivel naţional. Foarte mulţi producători de aici sunt asociaţi în cooperative şi vedem produse realizate pe tot lanţul integrat, vorbim de la materie primă, procesare şi valorificare. Aceasta este reţeta de succes”, a punctat Barbu.

Florin Barbu a afirmat că fermierii vor trebui să se asocieze în cooperative pentru a-și putea vinde produsele către marile lanțuri de magazine. El a precizat că firma Casa Unirea va ajuta la construirea unor centre pentru colectarea, sortarea și procesarea legumelor în principalele zone agricole.

Barbu a spus că pentru aceste proiecte există bani alocați în buget și că în acest an vor începe efectiv lucrările pentru primele centre. El a explicat că ministerul are prevăzuți 20 de milioane de euro și așteaptă aprobarea de la Ministerul de Finanțe pentru a putea crește capitalul Casei Unirea și a demara construcția centrelor.

Ministrul Agriculturii a adăugat că în 2026 vor fi construite primele șase centre, în 2027 alte șase, iar în maximum trei ani toate cele 15 centre planificate vor fi finalizate. El a menționat că primele șase centre ar putea fi funcționale până la sfârșitul anului și că acestea vor fi ridicate în județele cu cei mai mulți fermieri înscriși în programul de sprijin pentru cultivarea legumelor în sere, cunoscut sub numele de „Tomata”.