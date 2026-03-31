Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că măsura privind eliminarea taxelor pentru combustibilul utilizat în agricultură este deja în transparență decizională și ar putea produce efecte imediate pentru fermieri. Ministrul argumentează că mecanismul propus ar elimina întârzierile birocratice și costurile suplimentare generate de rambursările actuale.

În prezent, statul returnează acciza și TVA-ul către fermieri, însă acest proces implică perioade lungi de așteptare și necesitatea contractării unor credite pentru capital de lucru. În acest context, oficialul propune ca fermierii să poată achiziționa direct combustibil fără aceste taxe, în limita unui consum standard.

„În momentul de față am pus în transparență un act normativ prin care fermierii din sectorul vegetal din România pot beneficia de scutire direct la pompă pentru acciză și TVA. Spun acest lucru de ce? Pentru că Ministerul Agriculturii tot timpul a plătit acciza fermierilor români. Iar în sectorul vegetal din România, având în vedere că la cereare este taxare inversă, statul român rambursa TVA-ul. Pentru a nu aștepta lunii întregi pentru a rambursa această acciză și, bineînțeles, TVA-ul, am venit cu un mecanism astfel încât fermierii pentru 78 de litri să poată achiziționa direct de la pompă fără acciză și fără TVA. Este un moment dificil și cred că această măsură vine în sprijinul fermierilor. Și spun acest lucru de ce? Pentru că vedem și în zona de sistem bancar. Pentru a putea suporta aceste costuri, până încasau această acciză, până se rambursa TVA-ul de către statul român, fermierii trebuiau să aibă credite de capital de lucru. Iar aceste credite generau dobânzi”, a declarat Florin Barbu la B1TV.

Ministrul subliniază că măsura nu ar produce un impact negativ asupra bugetului de stat, întrucât sumele sunt deja prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii și sunt oricum returnate ulterior fermierilor.

Florin Barbu insistă asupra necesității unei decizii rapide la nivelul Executivului, în contextul începerii lucrărilor agricole de primăvară și al dependenței economiei de sectorul agricol. Oficialul afirmă că va susține propunerea în Guvern cu argumente economice și date concrete.

Acesta consideră că agricultura și industria alimentară rămân principalele motoare economice ale României și avertizează asupra riscurilor în lipsa unor măsuri de sprijin. În paralel, ministrul respinge criticile privind lipsa sursei de finanțare, indicând că fondurile sunt deja incluse în buget.

„Zilele acestea trebuie să luăm o decizie. În Guvernul României, inclusiv împreună cu domnul prim-ministru, eu o să abordez în continuare și o să demonstrez prin date foarte clare. Pentru că, spuneam, pentru societățile comerciale, taxarea e inversă. La cereale, practic, statul român rambursează acest TVA. În al doilea rând, statul plătea tot timpul acciza pe cei 78 de litri pentru fermierii români. Practic, impactul este zero la bugetul de stat. Dacă avem o responsabilitate și vrem ca într-un moment greu, și credeți-mă că și în 2025 PIB-ul României s-a bazat pe agricultură și industria alimentară, având în vedere că se anunță un an foarte bun agricol. Și încep însămânțările pentru culturile de primăvară. Fermierii au nevoie de acest sprijin în acest moment. Pentru că singurul motor economic din România… este agricultura și industria alimentară. Ca motor economic, în România nu mai există. Dacă aruncăm în spațiu public declarații că ministrul Agriculturii nu a indicat sursaa, e aceeași sursă care este prinsă în bugetul Ministerului Agriculturii. Voi restitui către Ministerul de Finanțe partea de acciză care a fost prinsă în buget, iar statul român oricum rambursa TVA-ul către fermierii români”, a mai declarat ministrul Agriculturii.

În paralel, ministrul a atras atenția asupra riscului de recesiune și asupra blocajelor din sistemul de creditare, solicitând intervenții coordonate pentru susținerea mediului privat.

„Și primul trimestru din anul 2026 va fi în recesiune, așa cum s-a întâmplat și cu trimestrul 3 și cu trimestrul 4. O țară nu o poți scoate de recesiune decât dacă crești consumul. Dacă vii și dai drumul la investiții și în al treilea rând trebuie să avem o creditare. Iar aici Banca Națională a României trebuie sa vină cu o măsură pentru a credita mediul privat din România. Și dacă vorbim și în agricultură și în industria alimentară, sistemul bancar este blocat în momentul de față. Noi dacă nu dăm aceste sume, aceste mecanisme financiare pentru a crea predictibilitatea atât fermierilor și producătorilor și procesatorilor români, totul va intra în colaps în următoarele două luni”, afirmă ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a abordat și tema plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, subliniind necesitatea unor controale stricte pentru a preveni transferul costurilor către alte produse. Ministrul consideră că instituțiile de control trebuie să monitorizeze atent comportamentul pieței.

În același timp, oficialul a făcut apel la responsabilitatea actorilor din industrie pentru menținerea prețurilor într-o perioadă economică dificilă, insistând asupra rolului consumului în redresarea economică.

„În privința plafonării adaosului la alimentele de bază, aici avem autoritățile de control. Vorbim de ANAF, vorbim de Consiliul Concurenței. Dacă cumva adaosul comercial care este plafonat pe alimentele de bază este mutat pe alte produse. Aici trebuie să avem niște verificări clare. Cred că este momentul ca și producătorii, așa cum sunt ei serioși, ca și procesatorii, și magazinele de retail moderne, în care eu cred, ca ministrul al Agriculturii, că vor lua măsurile necesare pentru a tempera prețurile într-o perioadă grea prin care trece statul român. Pentru că noi trebuie să stimulăm consumul. Fără consum, țara nu poate ieși de recesiune. Să ne uităm la adaosurile comerciale practicate, iar pentru o perioadă de trei luni, inclusiv la celelalte alimente, nu cele de bază care sunt plafonate, să încercăm împreună să temperăm voluntar și celelalte alimente astfel încât puterea de cumpărare a românilor să crească”, mai spune Florin Barbu.

Referitor la propunerile privind reducerea accizei la combustibil, ministrul a avertizat că deciziile trebuie fundamentate pe date economice solide și nu pe măsuri simbolice.