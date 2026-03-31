Creșterea rapidă a prețurilor la carburanți începe să aibă efecte în lanț asupra economiei, susțin reprezentanții transportatorilor, care atrag atenția că impactul nu se limitează la sectorul de profil.

Potrivit acestora, nivelul actual al taxelor aplicate combustibililor contribuie direct la majorarea costurilor pentru companii și, implicit, la scumpirea bunurilor și serviciilor.

COTAR a transmis că salută intenția Guvernului de a interveni, însă subliniază că măsurile trebuie aplicate rapid și pe termen suficient de lung.

„Îi amintim Premierului Ilie Bolojan că aceste măsuri trebuie să fie luate în cel mai scurt timp și pe o perioadă suficient de lungă, pentru a nu se arunca România într-o criză economică mai gravă decât cea din 2009-2010. Scumpirea carburanților nu înseamnă doar creșterea costurilor pentru transportatori, ci înseamnă scumpirea tuturor produselor și serviciilor, scăderea nivelului de trai, creșterea infracționalității, falimente în lanț și un val de șomaj, iar toate acestea nu vor aduce niciodată colectarea mai multor bani la bugetul de stat, ci doar distrugere economică și socială. Premierul ar trebui să țină cont de calculele făcute de toți economiștii și de soluția simplă care a fost dată Guvernului: doar prin scăderea accizelor și a TVA la carburanți se poate stopa această criză”, a declarat Vasile Ștefănescu, citat de Mediafax.

Transportatorii contestă explicațiile legate de influența piețelor externe asupra prețurilor, susținând că taxarea ridicată este principalul factor.

„Presupunem că Premierul Ilie Bolojan nu este suficient de bine informat în legătură cu situația prețului actual al carburanților. Un calcul simplu arată că motorina ar costa 4,6 lei, dar se adaugă acciza majorată de la 1 ianuarie, la care se adaugă TVA crescut la 21% și taxa de drum, astfel încât rezultă prețul actual, care a depășit 10 lei pe litru, în unele benzinării, preț din care statul încasează 55%. Nu are legătură cu piețele externe și nici cu importurile, ci cu faptul că statul încasează mai mult de jumătate din costul unui litru de motorină, la fiecare alimentare”, se arată în comunicatul confederației.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a declarat că autoritățile lucrează la identificarea unor soluții pentru reducerea costurilor la carburanți.

„Reducerea accizei la motorină, într-un fel sau altul, se fac analize. În aceste ore, Ministerul de Finanță și Ministerul Energiei lucrează și vor veni cu o soluție”, a transmis premierul.

Transportatorii susțin că singura soluție eficientă pentru temperarea creșterii prețurilor este reducerea simultană a accizelor și a TVA la carburanți.

În lipsa unor măsuri rapide, aceștia avertizează că efectele economice ar putea deveni severe, afectând atât mediul de afaceri, cât și populația.