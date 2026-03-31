După o diminuare ușoară în primul trimestru, IRCC aplicat în T2 2026 va coborî de la 5,68% la 5,58%. Chiar dacă direcția este favorabilă pentru debitori, impactul în ratele lunare va rămâne limitat.

Potrivit specialiștilor, indicele va continua să scadă și în trimestrul al treilea, când este estimat la aproximativ 5,55%.

„Începând cu T1 al anului 2023, IRCC a avut variații nesemnificative. Minimul în această perioadă a fost la 5,55%, iar maximul la 6,06%. Rata inflației în România a fost destul de ridicată în ultimii trei ani, lucru care a dus și la faptul că BNR a fost nevoită să crească dobânda de referință, influențând direct și dobânda interbancară. Pe lângă asta, ultimii ani au fost marcați de incertitudine politică și economică în regiune: de la războiul din Ucraina, anularea alegerilor și începerea războiului din Iran. Acesta din urmă a influențat semnificativ prețurile la carburanți, lucru care va crea un alt val inflaționist”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar.

Viceguvernatorul Banca Națională a României, Cosmin Marinescu, atrage atenția că inflația se menține la niveluri ridicate și că presiunile externe continuă să influențeze economia.

„Din perspectiva obiectivelor BNR, evoluțiile recente arată faptul că inflația continuă să persiste la niveluri înalte. Componentele mai sensibile la șocurile recente sunt cele exogene, în speță combustibilii și alimentele neprocesate. În contextul războiului și al blocajelor pe rutele de transport și de aprovizionare, așteptările inflaționiste sunt, din păcate, intens reactivate. Anticipăm că rata anuală a inflației headline va reintra pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului, însă revenirea în cadrul țintei necesită, în continuare, timp și prudență în calibrarea politicilor economice. În condițiile actuale, dezinflația nu mai poate fi ușor anticipată sau să intervină ca proces uniform și liniar”, a declarat acesta.

Reducerea IRCC va avea un efect modest asupra ratelor. De exemplu, pentru un credit ipotecar de aproximativ 70.000 de euro (circa 350.000 lei), contractat pe 30 de ani, rata lunară scade de la aproximativ 2.612 lei la circa 2.587 lei în T2.

În T3, odată cu o nouă scădere estimată a IRCC la 5,55%, rata ar putea ajunge în jur de 2.580 lei. Diferențele sunt minore, ceea ce confirmă că presiunea financiară rămâne ridicată.

Specialiștii recomandă mai multe soluții pentru reducerea costurilor:

analizarea ofertelor de refinanțare cu dobândă fixă;

rambursări anticipate pentru reducerea principalului;

planificarea închiderii anticipate a creditului, acolo unde este posibil.

„În ultimele trimestre, mai multe bănci au venit pe piață cu oferte de dobândă fixă foarte avantajoasă, începând de la 4.59%. Acest lucru este nefiresc pentru piața bancară, având în vedere că doar IRCC este în jur de 5,6%. Cu toate acestea, foarte multe persoane au putut să profite de aceste oferte făcând refinanțări la creditele cu dobândă variabilă. Având în vedere prognozele privind evoluția IRCC-ului, recomandarea este ca cei care vor să acceseze credite ipotecare, să se orienteze către o dobândă fixă, iar persoanele care au deja credite cu dobândă variabilă, să facă refinanțări”, adaugă Ion Soltinschi.

În prezent, mai multe bănci încearcă să atragă clienți prin oferte de dobândă fixă în jur de 4,6%:

UniCredit: dobândă fixă de 4,59% pentru locuințe „verzi”, în primii 2 ani;

Raiffeisen: 4,7% fix pentru primii 3 ani;

BCR: 4,79% fix pentru 3 ani, în anumite condiții.

Aceste oferte pot reprezenta alternative viabile pentru refinanțare, în contextul unui IRCC încă ridicat.

Valorile IRCC aplicate pentru ultimele șase luni

Valorile IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) aplicate pentru ultimele șase luni (octombrie 2025 – martie 2026) sunt cele stabilite trimestrial, conform reglementărilor.

IRCC se actualizează o dată la trei luni, fiind calculat ca media dobânzilor zilnice la tranzacțiile interbancare din trimestrul anterior.