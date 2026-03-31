Autoritățile din Ucraina și Bulgaria intenționează să introducă o rută feroviară pentru pasageri care să lege cele două state, traversând teritoriul României. Anunțul a fost făcut de vicepremierul ucrainean Oleksiy Kuleba, după o întâlnire la Kiev cu ministrul bulgar al transporturilor, Korman Ismailov.

Potrivit oficialilor, proiectul ar putea începe cu o cursă experimentală în vara acestui an.

Întâlnirea a vizat mai multe direcții strategice, inclusiv dezvoltarea coridoarelor de transport, modernizarea infrastructurii rutiere și consolidarea cooperării în zona Dunării.

De asemenea, s-a discutat despre implementarea unor soluții digitale la frontieră, în special sistemul de gestionare electronică a cozilor (e-queue), menit să reducă timpii de așteptare.

Un alt subiect important a fost siguranța navigației în Marea Neagră, unde cele două state speră să semneze până la finalul anului un acord privind operațiunile de căutare și salvare pe mare.

Prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko a subliniat importanța sprijinului oferit de Bulgaria în contextul conflictului.

„Apreciem asistența tehnică militară și energetică oferită, sprijinul acordat cetățenilor noștri care au fost determinați să părăsească țara, precum și inițiativele de însănătoșire a copiilor ucraineni”, a declarat aceasta.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și securitatea în regiunea Mării Negre, consolidarea capacităților de apărare și extinderea cooperării în energie și transporturi.

Oficialii bulgari și-au exprimat interesul pentru participarea la proiectele de reconstrucție a Ucrainei, în paralel cu sprijinul deja acordat Kievului, inclusiv în domeniul producției militare.

Din delegația bulgară au făcut parte mai mulți miniștri, inclusiv cel de externe, Nadejda Neinski, dar și responsabili din transporturi, apărare, educație și energie.

Un punct central al discuțiilor a fost dezvoltarea rutelor energetice alternative în Europa, inclusiv coridorul vertical de gaze și ruta transbalcanică.

„Ucraina și Bulgaria au o experiență semnificativă în domeniul energiei nucleare. Am discutat, de asemenea, despre dezvoltarea rutelor energetice alternative în Europa, în principal Coridorul Vertical de Gaze și Ruta Transbalcanică. Acesta este un parteneriat important, cooperarea în domeniul transporturilor este, de asemenea, importantă, salutăm progresele în stabilirea unei conexiuni feroviare între Ucraina și România. Această interacțiune are un potențial semnificativ pentru dezvoltarea coridoarelor de transport atât la nivel regional, cât și european”, a declarat prim-ministrul ucrainean.

Ministrul bulgar de externe a discutat, la rândul său, cu omologul ucrainean Andrii Sybiha despre securitate, energie și reconectarea infrastructurii feroviare.

„A fost foarte important astăzi să trecem de la sprijin la acțiuni concrete – am discutat multe subiecte și probleme din diverse domenii ale economiei care ar aduce beneficii cetățenilor bulgari și companiilor ucrainene care pot coopera”, a declarat Ghiurov.

Vizita delegației bulgare la Kiev a inclus și momente simbolice, precum omagierea victimelor războiului și vizitarea unor zone afectate de atacuri.

Oficialii au reiterat angajamentul pentru consolidarea cooperării bilaterale în domenii-cheie precum economia, energia, industria de apărare și infrastructura de transport.