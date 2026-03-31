Frontiera de est a Uniunii Europene va continua să fie esențială pentru securitatea și stabilitatea blocului comunitar, iar întărirea acesteia trebuie să devină o prioritate în anii următori, a subliniat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că zona are o importanță majoră din punct de vedere strategic, economic și militar, în special în contextul tensiunilor generate de Rusia.

„Și celelalte frontiere sunt importante, avem probleme în zona Mediteranei, cu migrația ilegală. Dar, strategic, economic, militar și de apărare, frontiera de la Marea Neagră la Baltică este cea mai importantă. Nu putem să avem încredere că comportamentul Rusiei va deveni predictibil”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului a atras atenția că dezvoltarea economică a regiunii depinde direct de nivelul de securitate și de infrastructura existentă.

Potrivit acestuia, fără investiții în infrastructură civilă și militară, dar și fără o bază industrială minimă care să susțină capacitatea de apărare, zona nu va reuși să atragă capital semnificativ.

Premierul a evidențiat și rolul extinderii Uniunii Europene în consolidarea competitivității economice a blocului comunitar.

„Competitivitatea depinde de mulți factori, dar partea de extindere a susținut în toți acești ani competitivitatea. Dacă ne gândim la piețe extinse, consumatori, forță de muncă, extinderea lanțurilor valorice, asta a făcut ca lanțurile valorice să rămână competitive în acești ani. Ce s-a întâmplat în industria auto și în alte industrii a contribuit la susținerea competitivității UE. Extinderea UE a fost un factor stimulativ pentru buna guvernare a acestor țări. Rămânerea în urmă a țărilor din Europa de Est este și o cauză a unui deficit de bună guvernare. Toate țările care au intrat în UE, doar prin practicile de bună guvernare, prin regulile UE, au cunoscut o îmbunătățire a calității guvernării, care a stimulat dezvoltare economică, care a îmbunătățit calitatea vieții și care a crescut standardele oamenilor. România este un exemplu care și-a îmbunătățit calitatea vieții, indicatorii, PIB, zona de convergență, de la aderarea din 2007 până astăzi. Este valabil și pentru țările în care s-ar putea extinde Uniunea”, a spus el.

În final, Ilie Bolojan a subliniat că extinderea Uniunii Europene trebuie privită ca o investiție strategică în viitorul regiunii, nu doar ca o decizie politică sau un gest de solidaritate.

„Cred că nu este doar o cheltuială, ci o investiție în dezvoltarea UE în anii următori și un pas important pentru competitivitate, pentru o zonă sigură în această lume, pentru piețe mai mari și pentru o UE mai puternică”, a conchis premierul.

