România a devenit oficial membră a Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, marcând o schimbare majoră în parcursul său politic, economic și instituțional. Aderarea a reprezentat nu doar un succes diplomatic, ci și începutul unui proces amplu de modernizare și aliniere la standardele europene.

Unul dintre cei mai importanți observatori ai parcursului european al României este Pierre Moscovici, fost comisar european și actual membru al Curtea de Conturi Europeană.

Acesta a avut un rol direct în procesul de aderare, contribuind la evaluarea progreselor României înainte de integrarea în UE. În analizele sale recente, Moscovici subliniază că România a realizat progrese semnificative, dar încă se confruntă cu vulnerabilități structurale importante.

În ultimii ani, România a înregistrat evoluții consistente în mai multe domenii:

consolidarea instituțiilor democratice

creștere economică susținută

îmbunătățirea mecanismelor de combatere a corupției

alinierea legislației la standardele europene

Aceste progrese au fost esențiale pentru integrarea europeană și pentru accesarea fondurilor structurale care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii și a economiei naționale.

,,Cred că România a făcut progrese uriașe în ceea ce privește statul de drept și lupta împotriva corupției. Și vorbim, desigur, și despre progresul economic. Iar aceste lucruri trebuie să continue. Așteptarea și speranța mea este ca aderarea la euro să fie următorul pas pentru România. Dar, ca să fiu sincer, încă sunt probleme care trebuie depășite. Corupția încă există. Trebuie să existe îmbunătățiri. Am văzut, de asemenea că interferențele străine au dus la anularea alegerilor prezidențiale. (…) Dacă aduni influențele externe – cele mai multe legate de Rusia, ca să fiu sincer – și corupția, acest lucru poate reprezenta o amenințare la adresa securității naționale”, a spus Pierre Moscovici.

În ciuda progreselor, problemele legate de corupție nu au fost complet eliminate. Sistemul judiciar și instituțiile de control au înregistrat îmbunătățiri, însă rămân zone unde reformele sunt necesare.

Printre principalele vulnerabilități identificate se află:

persistența fenomenului corupției la nivel administrativ și politic

nevoia de întărire a independenței justiției

necesitatea unei prese complet independente și funcționale

lipsa unei continuități politice în reforme

Aceste aspecte influențează direct percepția României în cadrul Uniunii Europene și ritmul integrării profunde.

,,Pentru a fi pe deplin membru al Uniunii și un membru de prim rang, e nevoie să aveți statul de drept pe deplin implementat, independență deplină a justiției, independență totală a mass-media și o luptă puternică împotriva corupției. Aceste lucruri sunt cât se poate de clare. Aveți nevoie, de asemenea, de politicieni cu viziune.

Un alt element subliniat în analizele europene este expunerea României la influențe externe, în special în contextul tensiunilor geopolitice din regiune.

Interferențele informaționale și politice, asociate frecvent cu actori externi precum Rusia, sunt considerate un risc pentru stabilitatea democratică. Acestea, combinate cu vulnerabilități interne, pot afecta securitatea națională și coerența proceselor electorale.

Unul dintre cele mai importante obiective pe termen mediu pentru România este aderarea la moneda unică europeană.

Conform evaluărilor experților europeni, acest pas depinde de:

stabilitate macroeconomică

reducerea dezechilibrelor structurale

consolidarea instituțiilor fiscale

predictibilitate politică

Aderarea la euro este văzută ca o etapă esențială pentru integrarea deplină în nucleul dur al Uniunii Europene.

În contextul ascensiunii curentelor eurosceptice în mai multe state membre, mesajul transmis de lideri europeni precum Moscovici este clar: proiectul european rămâne o oportunitate de dezvoltare.

România a beneficiat semnificativ de fonduri europene, care au susținut:

modernizarea infrastructurii

dezvoltarea regională

investițiile în educație și economie

creșterea nivelului de trai

Totuși, eficiența utilizării acestor resurse rămâne un factor decisiv pentru viitor.