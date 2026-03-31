Ungaria a devenit noul lider regional în ceea ce privește rezervele de aur, depășind România după mai bine de un deceniu în care aceasta din urmă ocupa prima poziție în Europa Centrală și de Est. Creșterea accelerată a rezervelor ungare reflectă o strategie economică clară, orientată spre consolidarea stabilității financiare și a suveranității naționale.

Potrivit celor mai recente date, Ungaria a depășit pragul de 110 tone de aur, în timp ce România a rămas la aproximativ 103,6 tone, nivel care nu a mai fost modificat de ani buni. Diferența marchează o schimbare importantă de ierarhie în regiune și evidențiază două abordări economice distincte.

În timp ce România a optat pentru stabilitate și conservarea rezervelor existente, Ungaria a ales o politică activă de achiziții, crescând semnificativ cantitatea de aur deținută într-un interval relativ scurt.

Ascensiunea Ungariei nu este întâmplătoare. Începând cu 2018, banca centrală a inițiat un program amplu de acumulare de aur. Dacă anterior rezervele coborâseră la doar 3,1 tone, acestea au crescut brusc la peste 30 de tone în 2018, continuând apoi să urce până la nivelul actual.

Această evoluție indică o strategie bine definită, în care aurul este văzut ca un activ esențial în perioade de incertitudine economică globală. Prin majorarea rezervelor, Ungaria își întărește capacitatea de a face față eventualelor crize financiare.

România rămâne unul dintre actorii importanți din regiune în ceea ce privește rezervele de aur, însă lipsa unei strategii de extindere a dus la pierderea poziției de lider. Un element particular este faptul că o mare parte din aurul României este depozitat în afara țării, ceea ce a generat de-a lungul timpului discuții în spațiul public.

Aurul continuă să fie considerat un activ de refugiu în perioade de volatilitate economică. În contextul inflației, tensiunilor geopolitice și incertitudinilor globale, tot mai multe state aleg să își diversifice rezervele prin achiziții de metale prețioase.

În 2025, cererea globală de aur a atins un nivel record, depășind 5.000 de tone. Această tendință confirmă interesul crescut al băncilor centrale pentru active sigure și stabile.

Nu doar Ungaria își consolidează rezervele. Alte state din regiune au început să urmeze același model, ceea ce indică o schimbare de paradigmă la nivel regional. Țările din Europa Centrală și de Est devin tot mai preocupate de independența financiară și de reducerea vulnerabilităților externe.