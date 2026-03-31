Clubul Sportiv Rapid București a anunțat că fosta handbalistă Roxana Moldoveanu, cunoscută și sub numele de Morărescu, a murit la vârsta de 43 de ani.

Reprezentanții clubului au transmis că dispariția acesteia a produs o profundă tristețe și că sportiva a fost considerată mai mult decât o simplă jucătoare, fiind un exemplu de devotament și un caracter puternic, care a luptat pentru culorile echipei.

Roxana Moldoveanu s-a născut la Oltenița, pe 6 februarie 1983.

Sub coordonarea profesoarei Sultana Aiacoboae, Roxana Moldoveanu a evoluat pentru Rapid în perioada 1993–2002, remarcându-se în competițiile de junioare.

Aceasta a fost campioană națională la junioare 3 în sezonul 1997–1998 și campioană națională la junioare 2 în sezonul 1999–2000, fiind parte din generații care au obținut rezultate importante pentru club.

Reprezentanții Clubul Sportiv Rapid București au arătat că o accidentare gravă a împiedicat-o să continue handbalul la nivel de senioare.

Ulterior, Roxana Moldoveanu a absolvit Facultatea de Kinetoterapie din cadrul UNEFS și a rămas apropiată de sport și de clubul Rapid.

Clubul a transmis că Roxana Moldoveanu a luptat până în ultima clipă cu o boală gravă, manifestând aceeași demnitate ca în timpul activității sportive.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu pot merge la capela Cimitirului Vechi din Oltenița începând cu data de 31 martie 2026. Slujba de înmormântare este programată pentru data de 2 aprilie 2026, la Cimitirul Vechi din Oltenița.