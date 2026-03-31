Clubul Rapid București a anunțat decesul handbalistei Roxana Moldoveanu
Clubul Sportiv Rapid București a anunțat că fosta handbalistă Roxana Moldoveanu, cunoscută și sub numele de Morărescu, a murit la vârsta de 43 de ani.
Reprezentanții clubului au transmis că dispariția acesteia a produs o profundă tristețe și că sportiva a fost considerată mai mult decât o simplă jucătoare, fiind un exemplu de devotament și un caracter puternic, care a luptat pentru culorile echipei.
Roxana Moldoveanu s-a născut la Oltenița, pe 6 februarie 1983.
Sub coordonarea profesoarei Sultana Aiacoboae, Roxana Moldoveanu a evoluat pentru Rapid în perioada 1993–2002, remarcându-se în competițiile de junioare.
Aceasta a fost campioană națională la junioare 3 în sezonul 1997–1998 și campioană națională la junioare 2 în sezonul 1999–2000, fiind parte din generații care au obținut rezultate importante pentru club.
Potrivit mesajului transmis de club, sportiva a avut un rol important în aceste performanțe.
Cariera sportivă a fost întreruptă de o accidentare, dar a rămas în domeniu după absolvirea UNEFS
Reprezentanții Clubul Sportiv Rapid București au arătat că o accidentare gravă a împiedicat-o să continue handbalul la nivel de senioare.
Ulterior, Roxana Moldoveanu a absolvit Facultatea de Kinetoterapie din cadrul UNEFS și a rămas apropiată de sport și de clubul Rapid.
Aceștia au precizat că sportiva a continuat să fie legată de valorile sportului și de echipa pentru care a evoluat.
Clubul a transmis că Roxana Moldoveanu a luptat până în ultima clipă cu o boală gravă, manifestând aceeași demnitate ca în timpul activității sportive.
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu pot merge la capela Cimitirului Vechi din Oltenița începând cu data de 31 martie 2026. Slujba de înmormântare este programată pentru data de 2 aprilie 2026, la Cimitirul Vechi din Oltenița.
„Clubul Sportiv Rapid București își exprimă profunda tristețe și regretul nemărginit la trecerea în neființă a fostei noastre sportivă, Roxana Moldoveanu (Morărescu), care ne-a părăsit mult prea devreme, la vârsta de doar 43 de ani.
Născută la Oltenița pe 6 februarie 1983, Roxana a fost mai mult decât o sportivă; a fost un model de devotament și un caracter deosebit care a luptat cu toată inima pentru culorile „alb-vișinii”.
Sub îndrumarea doamnei profesoare Sultana Aiacoboae, între anii 1993 și 2002, Roxana a scris istorie la nivel de junioare pentru clubul nostru, fiind o piesă de bază în generațiile care au adus mândrie în Giulești:
• Campioană Națională (1997-1998) – Junioare 3
• Campioană Națională (1999-2000) – Junioare 2
Deși o accidentare gravă a împiedicat-o să continue handbalul la nivel de senioare, spiritul ei de luptătoare nu s-a stins niciodată. Absolventă a facultății de Kinetoterapie din cadrul UNEFS, a rămas mereu aproape de valorile sportului și de clubul pe care l-a iubit enorm.
Roxana a luptat până în ultima clipă cu o boală necruțătoare, dând dovadă de aceeași demnitate pe care a avut-o și pe terenul de joc.
Detalii despre ultimul drum:
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând de marți, 31 martie 2026, la capela Cimitirului Vechi din Oltenița.
• Slujba de înmormântare: Joi, 2 aprilie 2026.
• Locație: Cimitirul VECHI (Strada Mihai Bravu), Oltenița, jud. Călărași.
Zborul unei mari campioane s-a oprit prea devreme, dar amintirea ei va rămâne vie în inimile noastre și în istoria clubului Rapid.
Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Drum lin către stele, Roxana!”, transmit reprezentanții clubului Rapid București într-o postare pe Facebook.
