Potrivit informațiilor transmise de persoane apropiate, Roxana Moise se confrunta cu o boală gravă. Totuși, decesul a fost neașteptat pentru cei care o cunoșteau.

Moartea sa a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate care o aprecia atât pentru activitatea profesională, cât și pentru implicarea umană.

Roxana Moise s-a remarcat inițial ca handbalistă de performanță. După încheierea carierei competiționale, s-a orientat spre fitness, devenind instructor de Kangoo Jumps și antrenoare.

A fost implicată activ în promovarea unui stil de viață sănătos și era cunoscută pentru disciplina, seriozitatea și energia cu care lucra alături de cei care îi frecventau antrenamentele.

Apariția în emisiunea „Exatlon România” a făcut-o cunoscută publicului larg. În competiție, Roxana Moise a fost remarcată pentru rezistență fizică, capacitatea de efort și respectarea regulilor jocului.

Comportamentul său din cadrul show-ului i-a consolidat reputația de sportivă disciplinată și competitivă, apreciată atât de colegi, cât și de telespectatori.

Roxana Moise era căsătorită și mamă a trei copii. Familia a fost o prioritate constantă, iar apropiații vorbesc despre implicarea sa totală în viața de acasă, în paralel cu activitatea profesională.

În urma sa rămân copiii și soțul, alături de care construise o viață stabilă, centrată pe familie, sport și muncă.

După întoarcerea în țară, Roxana Moise a pus bazele unei afaceri proprii și a deschis o sală de fitness. Spațiul a devenit rapid un punct de întâlnire pentru oameni interesați nu doar de sport, ci și de un mediu motivațional.

Sala reflecta stilul ei de lucru, orientat spre comunitate, susținere și disciplină, și era frecventată de cursanți fideli.

Foști colegi, cursanți și persoane din mediul sportiv vorbesc despre Roxana Moise ca despre o persoană echilibrată, corectă și dedicată. Era asociată cu fair-play-ul, seriozitatea și forța mentală. Decesul său este resimțit puternic în comunitățile în care a activat, unde a lăsat o amprentă profesională și umană greu de ignorat.