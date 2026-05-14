Fotbalul românesc este în doliu după dispariţia lui Marin Andrei, fostul mare portar al României. S-a stins din viaţă la vârsta de 85 de ani.

Ionel Culina a transmis pe Facebook un mesaj emoționant, în care a spus că fostul mare portar „a plecat în Poarta Cerurilor”.

Acesta a rămas în istorie drept primul jucător care a îmbrăcat tricourile marilor rivale Steaua, Dinamo şi Rapid. De-a lungul carierei sale, Marin Andrei a obţinut performanţe importante, cucerind două titluri de campion al României, unul alături de Rapid şi celălalt cu Dinamo.

În echipa naţională de seniori a bifat o selecţie, într-un meci disputat împotriva Turciei, în 1965, pierdut de România cu scorul de 1-2. Fostul portar deţine şi un record important în SuperLiga, fiind recunoscut pentru cea mai lungă serie de invincibilitate din istoria competiţiei.

Vestea morții lui Marin Andrei a stârnit numeroase reacții emoționante în rândul iubitorilor de fotbal. Mulți români au transmis mesaje de condoleanțe și au vorbit despre performanțele fostului portar, pe care îl consideră unul dintre numele importante ale fotbalului românesc.

Unii suporteri au scris simplu: „Dumnezeu să-l ierte!”, în timp ce alții au transmis că „Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”. Au existat și mesaje în care fanii și-au amintit de marile sale meciuri. Un suporter a spus că nu poate uita partida retur cu Spartak Trnava, terminată 2-2, din Cupa Campionilor Europeni, sezonul 1971-1972. Acesta a amintit că Marin Andrei a avut atunci intervenții spectaculoase, după ce primul meci se terminase 0-0 în România.

„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească-n pace! Memorabilă partida-retur de la Trnava (2-2), când a apărat senzațional contra Spartak, în CCE (ediția 1971-1972), după ce la noi fusese 0-0.”

Marin Andrei s-a născut la Târgoviște, pe 22 octombrie 1940, și a rămas în istoria fotbalului românesc ca primul jucător care a evoluat pentru cele trei mari echipe din București: Steaua, Dinamo și Rapid. Și-a început cariera la Metalul Târgoviște, iar apoi s-a transferat la Rapid, unde a câștigat titlul de campion în 1967, fiind rezerva lui Rică Răducanu. Mai târziu, a mai cucerit un campionat și cu Dinamo, în sezonul 1970-1971.

Fostul portar a jucat și pentru echipa olimpică a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, unde a fost coleg cu Emeric Jenei. La echipa națională de seniori a avut însă o singură apariție, într-un meci pierdut cu Turcia, scor 1-2, în preliminariile Campionatului Mondial din 1966.

Marin Andrei a devenit cunoscut și pentru o întâmplare neobișnuită din perioada în care juca la Metalul Târgoviște. El povestea că un pădurar le-a adus un ursuleț găsit în zona de munte a Dâmboviței. Animalul stătea cu echipa în vestiar și mergea chiar și la antrenamente. Fostul portar spunea că ursul era foarte liniștit și devenise mascota echipei, până când a fost dus la grădina zoologică.

De asemenea, Marin Andrei spunea, în trecut, că a avut o ofertă importantă din Peru, de la echipa Universitario de Deportes din Lima. El povestea că oficialii clubului căutau un portar european și, după ce l-au ales, îi pregătiseră deja cazarea. Totuși, pentru că România era în perioada comunistă, nu a primit aprobarea să plece din țară. Chiar dacă atunci i-a părut rău că a ratat transferul, fostul portar spunea că, privind în urmă, este mulțumit de viața pe care a avut-o în România.