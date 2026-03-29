Rugby-ul din România este în doliu după dispariția lui Eduard Suciu, fost jucător de referință și antrenor, care a murit la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut public de clubul CSA Steaua.

Eduard Suciu a fost una dintre figurile importante ale rugby-ului românesc din anii ’80, impunându-se ca mijlocaș la grămadă într-o echipă Steaua dominantă la nivel intern. În perioada sa de jucător, a contribuit la cucerirea a opt titluri naționale, devenind parte dintr-o generație considerată emblematică pentru sportul cu balonul oval din România.

A evoluat alături de nume sonore ale epocii, într-un grup de sportivi care au definit o perioadă de succes pentru rugby-ul stelist și național.

Tragicul anunț a fost făcut pe Facebook de către Steaua București, care a notat:

”Fost jucător și antrenor al Stelei în anii 80, Eduard Suciu s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Mijlocașul la grămadă a câștigat de 8 ori campionatul cu Steaua. A trecut pe banca tehnică a roș-albaștrilor, câștigând titlul în 1999. A îmbrăcat de 10 ori și tricoul naționalei frunzei de stejar, iar apoi, a fost și selecționerul României. A triumfat cu ”tricolorii”, în 2000, în prima ediție a Rugby Europe Championships. Trupul neînsuflețit al fostului rugbyst va fi depus luni, 30 martie, la capela cimitirului Ghencea Militar I, iar marți 31 martie, va fi înmormântat. Transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

După retragerea din activitatea de jucător, Suciu a continuat în lumea sportului ca antrenor, revenind pe banca tehnică a clubului Steaua, unde a mai adăugat un titlu de campion în palmares, în 1999.

Ulterior, și-a extins activitatea și la alte echipe din țară, inclusiv Rulmentul Bârlad și Stejarul Buzău. Cu formația din Buzău a reușit o performanță importantă, promovarea în SuperLiga CEC Bank în 2013.

Cariera sa nu s-a limitat la nivel de club. Eduard Suciu a îmbrăcat de 10 ori tricoul echipei naționale a României, iar mai târziu a ajuns și selecționer al „stejarilor”. Sub conducerea sa, România a câștigat în anul 2000 prima ediție a Rugby Europe Championship, un moment important în istoria rugby-ului românesc.

