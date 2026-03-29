Născută în Filipine în anul 1940, Marcia Ann Bures și-a urmat pasiunea pentru actorie studiind drama la College of William & Mary. Ulterior, și-a început cariera în New York, unde a jucat în spectacole de teatru muzical și în telenovele, înainte de a se muta în California, unde și-a consolidat prezența în industria cinematografică și de televiziune.

De-a lungul carierei sale, actrița a apărut în numeroase producții de televiziune, inclusiv în seriale populare precum Young Sheldon, Grace and Frankie, Mad Men, Grey’s Anatomy, Criminal Minds și How I Met Your Mother.

Cu toate acestea, cel mai cunoscut rol al său rămâne cel al lui Mrs. Claus din filmele Single Santa Seeks Mrs. Claus și continuarea sa, Meet the Santas, care i-au adus o popularitate aparte în rândul publicului, conform informațiilor publicate de PennLive.

„Soție, mamă și bunică iubită de toți, precum și actriță de-o viață, a trăit cu pasiune, umor, creativitate și o tărie de caracter neclintită, care a conferit autenticitate fiecărui rol pe care l-a interpretat atât pe ecran, cât și în viața de zi cu zi”, se menționa în necrolog.

Pe lângă aceste apariții, Marcia Ann Bures a jucat și în filme precum Rumor Has It, The Bling Ring și Izzy Gets the F*** Across Town, demonstrând o versatilitate remarcabilă în roluri variate.

Dincolo de cariera artistică, viața personală a avut o importanță deosebită pentru regretata actriță. Ea a fost descrisă ca o soție, mamă și bunică devotată, pentru care familia a reprezentat cel mai important rol. A fost căsătorită timp de 52 de ani cu Joe Bures, care a murit în ianuarie 2020, potrivit sursei menționate.

Marcia Ann Bures le-a lăsat în urmă pe fiicele sale, Jennifer și Diana, ginerii Douglas și James, nepoții Grant și Talon, precum și frații Fred și Greg și sora Toni. Dispariția sa marchează pierderea unei artiste cu o carieră îndelungată și a unei persoane care și-a pus amprenta atât pe ecran, cât și în viața celor apropiați.