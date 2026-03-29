În 2026, structura consumului în România reflectă o schimbare vizibilă față de anii anteriori, inclusiv la costuri și cheltuieli pe servicii. Dacă în trecut bugetele erau dominate aproape exclusiv de alimente, utilități și locuință, în prezent serviciile ocupă o pondere tot mai mare, în special în mediul urban. Această evoluție este susținută de creșterea veniturilor în anumite segmente ale populației, dar și de extinderea accelerată a platformelor digitale care facilitează accesul rapid la servicii.

În marile orașe, utilizarea aplicațiilor pentru transport, livrări sau abonamente digitale a devenit o practică obișnuită. Cheltuielile asociate nu mai sunt ocazionale, ci recurente, ceea ce le transformă într-o categorie distinctă în bugetul lunar. Astfel, pe lângă costurile tradiționale, apare un set de cheltuieli suplimentare, care, cumulate, au un impact relevant asupra nivelului de consum.

În termeni economici, această schimbare indică o tranziție de la consumul de bunuri către consumul de servicii, tendință observată și în alte state europene. Diferența este că, în România, acest proces are loc într-un context în care veniturile rămân mai reduse, ceea ce amplifică impactul acestor cheltuieli asupra bugetului disponibil.

Serviciile de livrare și transport alternativ sunt printre cele mai utilizate și au una dintre cele mai rapide creșteri în ultimii ani. Platformele de food delivery și ride-sharing au devenit parte din rutina zilnică pentru o categorie semnificativă de consumatori urbani.

Costurile unitare par reduse, însă frecvența utilizării schimbă semnificativ impactul total. O comandă de mâncare ajunge, în medie, la 50 – 100 de lei, incluzând produsul și taxele de livrare. La o frecvență de 10–15 comenzi pe lună, cheltuiala totală se situează între 500 și 1.200 de lei.

În paralel, transportul alternativ generează costuri suplimentare. O cursă urbană variază între 15 și 40 de lei, în funcție de distanță și interval orar. Pentru utilizatorii frecvenți, cheltuiala lunară poate ajunge la 300 – 1.000 de lei.

Aceste valori indică faptul că două dintre cele mai utilizate servicii pot genera împreună un cost lunar de până la 2.000 de lei. Deși fiecare tranzacție este relativ mică, caracterul repetitiv al acestor cheltuieli le transformă într-un factor relevant în structura bugetului.

Un alt segment în creștere este cel al abonamentelor digitale, care include platforme de streaming, muzică și alte servicii online. Spre deosebire de alte categorii, aceste cheltuieli sunt caracterizate prin valori reduse individual, dar printr-o frecvență constantă.

În 2026, costurile pentru principalele servicii digitale sunt:

platforme video: 30 – 60 lei/lună

servicii de muzică: 20 – 40 lei/lună

alte abonamente digitale: 20 – 50 lei/lună

Pentru un utilizator activ, cheltuiala totală ajunge la 70 – 150 de lei lunar. Deși suma pare redusă, pe parcursul unui an aceasta depășește 1.000 – 1.500 de lei.

Din perspectivă economică, aceste servicii au o particularitate importantă: sunt integrate automat în buget, fără a necesita decizii repetate de consum. Această caracteristică le face mai puțin vizibile la nivel individual, dar relevante în analiza anuală a cheltuielilor.

În marile orașe, serviciile casnice și cele de lifestyle au devenit mai accesibile și mai frecvent utilizate. Acestea includ curățenia, serviciile de întreținere sau abonamentele pentru activități recreative.

Costurile asociate sunt:

servicii de curățenie: 150 – 300 lei per ședință

frecvență lunară: 300 – 800 lei

abonamente fitness: 150 – 400 lei

Aceste servicii sunt utilizate în special de persoanele cu venituri medii și peste medie, însă tendința este de extindere. Pe măsură ce oferta crește și accesul devine mai facil, aceste cheltuieli sunt incluse tot mai des în bugetele lunare.

În termeni economici, această evoluție reflectă o creștere a cererii pentru servicii care completează consumul de bază, fără a-l înlocui. Astfel, ele contribuie la majorarea cheltuielilor totale, fără a reduce alte categorii de costuri.

Analiza cumulată a acestor categorii arată că serviciile pot avea un impact semnificativ asupra bugetului lunar. În funcție de nivelul de utilizare, cheltuielile pot varia considerabil.

Un scenariu mediu pentru un consumator urban include:

livrări: 500 – 1.200 lei

transport alternativ: 300 – 1.000 lei

abonamente digitale: 70 – 150 lei

servicii casnice și lifestyle: 300 – 1.000 lei

Totalul ajunge astfel la:

1.200 – 3.000 lei pe lună

Această sumă se adaugă cheltuielilor de bază, precum locuința și utilitățile, ceea ce crește presiunea asupra bugetului disponibil. În lipsa unei ajustări a veniturilor, aceste costuri pot reduce capacitatea de economisire.

Evoluția din ultimii ani indică nu doar o creștere a cheltuielilor, ci și o schimbare a structurii consumului. Serviciile devin o componentă stabilă a bugetului, în special în mediul urban, unde accesul este mai rapid și oferta mai diversificată.

În 2026, analiza cheltuielilor nu mai poate fi limitată la bunuri de bază. Serviciile au devenit o categorie distinctă, cu impact real asupra echilibrului financiar, iar rolul acestora în bugetul lunar este în continuă creștere.